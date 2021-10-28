Вбитий активіст "Правого сектора" Олександр Іваніна: що про нього відомо

Ввечері 27 жовтня у Сумах убили активіста "Правого сектора" Олександра Іваніну. Чоловіка застрелили біля власного будинку – на очах у дружини.

24 канал намагався зібрати інформацію про вбитого активіста.

Раніше 8 пострілів у присутності дружини: у Сумах вбили активіста "Правого сектору" Іваніну

Коротка біографія 29-річного Олександра Іваніни

Як повідомляє UAportal, Олександр Іваніна народився у 1992 році. У чоловіка була власна сторінка у фейсбук, проте жодної особистої інформації на ній не вказано. Проте Іваніна багато дописів присвятив своїй громадській діяльності – висвітлював свою позицію щодо проблем міста і не тільки.

У мережі Олександр публікував чимало фото з громадських подій, власних світлин, а також фото зі свого осіннього відпочинку.

Дивіться фото зі сторінки Олександра Іваніни:

Іваніна балотувався у Сумську міську раду

У 2020 році активіст балотувався до Сумської міської ради від "Правого сектора", проте стати депутатом йому не вдалось.

27 жовтня Іваніна виступав у міськраді

Саме у день смерті Іваніна виступав у Сумській міськраді, він наголошував на проблемах із маршрутними перевізниками та оплаті проїзду у місті. Активіст закинув депутатам, що вони не проголосували за зменшення вартості з 10 до 7 гривень. Такі кроки Іваніна назвав "брудним бізнесом депутатів та бізнесменів, які маніпулюють своїм статусом".

Дивіться відео з виступом Іваніни:

Що кажуть про Іваніну соратники

Про смерть друга повідомили спочатку саме активісти "Правого сектора". Вони впевнені, що Іваніну вбили за його антикримінальну діяльність. На фейсбук-сторінці активіста вони висловлюють слова співчуття та діляться спогадами про Олександра.

Не виникає сумнівів, хто приклав до цього руку і де саме шукати винних. "Правий сектор" переконаний, що саме націоналістична діяльність Іваніни стала причиною вбивства. А вбивць слід шукати поміж любителів "русского міра",

– написав голова "Правого сектора" Андрій Тарасенко.

Тарасенко опублікував відео – з березня 2021 року, у якому мовиться про попередній замах на Іваніну. Події трапились у Сумах у грудні 2020 року, про них на відео розповідає сам активіст. Іваніна зауважив, що він з побратимами на виході з ресторану зустрів чоловіка, який йому погрожував. Чоловік дістав пістолет та почав стріляти з травмату. Кулю отримав побратим Іваніни.

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Головне про вбивство Олександра Іваніни:

Ввечері 27 жовтня Іваніна разом з дружиною приїхав на автівці додому. Коли чоловік вийшов взяти речі з багажника, по ньому почали стріляти. Невідомий, за попередньою інформацією, вже чекав на активіста на лавці. В активіста здійснили 8 пострілів з пістолета. Все це сталось на очах дружини.

До поліції виклик надійшов близько 21:00 від оператора 103. У швидкій повідомили, що на вулиці Заливній були постріли і там лежить закривавлений чоловік. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група та керівництво Головного управління Нацполіції області. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Олександра Іваніни.

Дивіться фото з місця злочину / Фото Нацполіції та з соцмереж: