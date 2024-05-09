Нардепи ініціювали звільнення віцепрем'єра Кубракова: комітет Верховної Ради підтримав

Народні депутати Верховної Ради 9 травня зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади. Він наразі є віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відповідний законопроєкт ініціювали 39 народних обранців. Наразі цей документ перебуває на розгляді комітету Верховної Ради.

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Комітет Верховної Ради підтримав ініціативу депутатів

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що комітет Верховної Ради з питань транспорту підтримав про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Далі цю ініціативу мають винести у сесійну залу, голосування має відбутися також 9 травня. Крім того, Железняк підкреслив, що голосування відбуватиметься лише за звільнення, призначень на посади міністрів цього дня не буде.

Чому нардепи ініціювали звільнення Кубракова з посади

У пояснювальній записці до проєкту закону народні депутати зазначили, що 1 грудня 2022 року Кубракова Олександра Миколайовича призначили віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України в контексті реорганізації колишніх Мінінфраструктури та Мінрегіону та зменшенні кількості держслужбовців у нашій державі.

Однак, за словами ініціаторів законопроєкту, нові виклики зумовлені повномасштабним вторгненням вимагають здійснення системної, передбачуваної та спрямованої на результат регіональної політики. Проте політика, яка здійснюється сьогодні міністерством в частині регіональної політики, перебуває в критичному стані.

Враховуючи вищенаведене, існує гостра потреба в утворенні окремого міністерства яке б займалося регіональною політикою. Для того, щоб реалізувати ініціативу створення такого окремого міністерства необхідно прийняти таке рішення Верховною Радою України, зокрема, шляхом звільнення з посади Кубракова Олександра Миколайовича,

– мовиться у записці.

Ініціатори також наголосили, що метою також є створення окремого міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.

За даними народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка, профільний комітет Верховної Ради має вже розглянути ініціативу нардепів, а далі документ мають винести на розгляд у сесійну залу.

Що відомо про Олександра Кубракова

Олександр Кубраков є народним депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" З листопада 2019 року по травень 2021 року він був головою Державного агентства автомобільних доріг України, відомого як "Укравтодор".

20 травня 2021 року Верховна Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури. А з 1 грудня 2022 року він став віцепрем'єром – міністр інфраструктури та регіонального розвитку.

Раніше Кубраков був одним з перших фахових урбаністів у Києві та швидко став важливим членом команди мера столиці Віталія Кличка. Віцепрем'єр відповідав за розробку транспортної стратегії столиці та був радником мера в IT-сфері.