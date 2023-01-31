Партія регіонів, заклики "почути Крим": хто такий Олександр Лієв з Міноборони

Після скандалу із закупівлями продуктів для військових у Міноборони у ЗМІ активно заговорили про високопосадовця Олександра Лієва. Зокрема, пригадали його проросійські погляди та висловлювання.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін пригадав скандальні заяви високопосадовця Міноборони. На тлі останнього скандалу щодо закупів, цей пост прикув чимало уваги. Про це пише 24 Канал.

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Чи причетний Лієв до скандалу Мінборони

Нагадаємо, що наприкінці січня "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень.

При цьому журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2 – 3 рази.

Після гучного скандалу у Міноборони заявили про відставку відповідальних заступника міністра та керівника департаменту. Однак Шабунін підкреслив одну важливу деталь.

Олександр Лієв з літа 2022 року є тимчасово виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України. Саме цей департамент виконує функції замовника, тобто проводить закупівлі оборонного обладнання в Україні,

– наголосив він.

Які обов'язки Лієва у Міністерстві

На сайті міністерства вказано, що серед компетенцій підзвітного Лієву департаменту є такі функції:

здійснення закупівлі озброєння та військової техніки (ОВТ);

військово-технічне співробітництво з іноземними державами та міжнародними організаціями в інтересах оснащення ЗСУ сучасними зразками техніки;

організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт розроблення та модернізації ОВТ.

За даними Шабуніна, в межах цієї відповідальності Олександр Лієв нібито має повноваження "підписувати збройні контракти Міноборони". Натомість Олександр Резніков ще влітку 2022 року пояснював, що міністерство запускає роботу Агенції оборонних закупівель, на яку і має бути покладено відповідальність за імпорт товарів військового призначення.

Закликав "почути Крим": що відомо про Лієва

Шабунін пригадав "темне минуле" Олександра Лієва, згадавши декілька скандальних висловлювань високопосадовця. Зокрема, він пригадав роки, коли Лєв був міністром курортів і туризму АР Крим за президента Віктора Януковича.

Тож, восени 2013 року Олександр Лієв заявив "Служу отечеству!" після того, як отримав у Сімферополі "імператорський орден Святої Анни". Це нагорода від Марії Романової, яка очолює Російський імператорський дім нащадків Романових. Щоправда, згодом він видалив цей допис.

Шабунін нагадав, як 5 березня 2014 року, коли у Крим вже були російські війська і за 11 днів до сфальсифікованого Росією референдуму, Олександр Лієв в інтерв'ю Громадському закликав Київ "почути Крим".

Тоді він також сказав, що "проблему Криму" вирішить "легалізація референдуму і проведення його разом з українською владою, якою б вона не була, і розширення повноважень Криму до рівня повноцінної автономії".

Також Лієв заявляв, що на мешканців Криму нібито тиснув "інформаційний шквал", який спровокував у них "почуття страху". Чиновник сказав "що всі ми ментально русские", попри те, що багато хто говорить українською.

Наприкінці інтерв'ю він сказав, що "тут немає ворогів", а потім вільно зайшов "в приміщення уряду Криму, який на той час вже контролювався російськими військовими".

Повне інтерв'ю з Лієвим: дивіться відео

Координував виставлення проросійських пікетів

Голова Центру протидії корупції також пригадав, як у січні 2006 року Лієв "координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ".

Шабунін неодноразово ставить низку запитань про те, як Лієв може зараз працювати в Міноборони.

Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська,

– наголосив Шабунін.

Також він нагадав, що пікет проходив під лозунгом про те, що Крим нібито є "територією українсько-російського братства".

Голосував за Януковича, був в партії Регіонів: політична кар'єра Лієва

Олександру Лієву 47 років, народився в російській Республіці Комі.

Кар'єру Лієва можна поділити на декілька періодів. Все розпочалося з Криму, в середині 90-х він працював слюсарем в Армянську на різних комерційних підприємствах. На початку 2000-х став гендиректором ТОВ Завод Сиваш у Красноперекопську, після чого очолив правління ВАТ Бром в цьому ж місті.

У 2005 він переїхав до Києва та став заступником директора Європейського інституту політичної культури.

Далі йде період роботи в Чернівцях. У 2006 – 2009 роках він працював на керівних посадах в апараті Чернівецької обладміністрації, обіймав посаду заступника директора ДП Чернівецький облавтодор.

Після цього він знову повернувся до Криму, де очолив Севастопольське територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

У 2010 Лієв приєднався до Партії регіонів, він став головою Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з водогосподарського будівництва та зрошувального землеробства. Також він був міністром курортів і туризму Автономної Республіки Крим.

Високопосадовець не приховував того, що підтримував Віктора Януковича на президентських виборах. Після ж його втечі він заявив, що розчарований президентом-втікачем.

У 2014 році його призначили першим заступником гендиректора Національної телерадіокомпанії України Зураба Аласанії.

За даними Шабуніна, влітку цього року Лієв був призначений тимчасово виконуючим обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України.

У червні 2022 року він підтвердив, що працює в Міноборони і спростував чутки, що нібито претендує на посаду начальника Чернівецької ОВА замість Сергія Осачука.