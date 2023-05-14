Лукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі: ЗМІ пишуть про серйозну хворобу

Зовсім нещодавно, 9 травня, білоруський диктатор вперше за час свого тривалого правління не виголосив промову до Дня перемоги, а доручив це міністру оборони. На Дні державного прапора Білорусі ж Олександр Лукашенко не появився взагалі.

На Дні державних прапора, герба і гімну, який у Білорусі святкують 14 травня, слова Лукашенка прочитав прем'єр-міністр Роман Головченко. Про це повідомили білоруські телеграм-канали та ЗМІ, пише 24 Канал.

Варте уваги Лукашенка могли отруїти 9 травня в Москві, – ЗМІ

День прапора, герба та гімну відзначали вперше

Сама церемонія вшанування державного прапора, герба та гімну відбулася на площі Державного прапора у Мінську. Варто зазначити, що у 2023 році вперше у Білорусі відзначається День Державних прапора, герба та гімну. Таке рішення було прийняте самопроголошеним лідером країни лише у квітні цього року, а до нього у цей день святкували День герба та прапора.

Однак попри всю важливість церемонії, Лукашенко на ній не з'явився.

Промову Лукашенка прочитав прем'єр-міністр: відео

Зауважимо, що й на сайті президента Білорусі появилося привітання до громадян держави. Однак ні про стан білоруського політика, ні про місце, де він зараз перебуває, нічого не відомо. На публіці диктатор не появлявся з 9 травня.

У Лукашенка можуть бути серйозні захворювання

У деяких телеграм-каналах зазначили, що нібито з власних джерел стало відомо про поганий стан здоров'я білоруського диктатора. Так, за даними джерела, до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали професори з Москви, зокрема з центру імені Бакулєва.

. Науковий центр серцево-судинної хірургії імені Бакулєва при РАМН є одним з провідних серцево-судинних хірургічних закладів країни-агресорки.

Судячи з "набору лікарів" у Лукашенка був якийсь збій, який викликав дуже серйозні захворювання ендокринної системи та кардіологічні захворювання. Чим був викликаний збій – невідомо,

– розповіло джерело телеграм-каналу.

Цікаво, що напередодні Дня прапора, ввечері 13 травня, кортеж у супроводі "Стріли" приїхав на територію лікарської комісії, а саме до Республіканського клінічного медичного центру Управління справами президента. При цьому у той час під'їзди до лікарні були перекриті, а вздовж доріг стояли силовики. Ба більше, за даними іншого телеграм-каналу, до клініки приїхав сам Олександр Лукашенко, який пробув там близько двох годин.

Ба більше, за даними білоруських ЗМІ, існує й версія про вірус, який нібито вразив політика разом із його оточенням. Адже як заявив співрозмовник, близький до служби протоколу Лукашенка, нібито "ще кілька людей з оточення захворіли та впали з ніг".