Лукашенко нагнітає та виправдовується: для чого він міг просити захисту у Шойгу

12 квітня 2023, 17:36
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Зустріч Алєксандра Лукашенка та Сєргєя Шойгу відбулася 10 квітня. Той особисто приїздив до Білорусі на аудієнцію із самопроголошеним президентом. Лукашенко просив посіпаку Путіна про гарантії безпеки не його країні, а безпосередньо для себе.

Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він розповів від кого Алєксандр Лукашенко "обороняється" та навіщо йому це потрібно.

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"2 вороги на західному фронті"

Місяць тому Владімір Путін заявив про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. І зробити це російський диктатор планує вже влітку, а поки йдуть приготування. Можливо, її розмістять на заході Білорусі, припустив Олексій Бурлаков. Там є підготовлені місця. А безпосередньо Лукашенко заявляв про ймовірну загрозу з цього напрямку.

"Він нагнітає цю історію, коли сказав що Польща та Литва щось хочуть від Білорусі. Він навіть сказав, що вони заворушилися в її бік. Не знаю, що там заворушилося. Може від них він і хотів попросити захисту", – припустив журналіст результати зустрічі Лукашенка і Шойгу.

Олексій Бурлаков про заяви Лукашенка: дивитись відео

Нагнітає самопроголошений президент Білорусі заради своїх корисних мотивів, продовжив журналіст-міжнародник. Це своєрідне прикриття, аби не вступати у війну.

Він виправдовується перед Путіним: мені не можна вторгатися в Україну, я західний кордон бережу. Польща та Литва на нас нападають,
– іронічно прокоментував Бурлаков ймовірні плани Лукашенка.

Зустріч Лукашенка та Шойгу: останнє

  • Лукашенко та Шойгу говорили про гарантії безпеки і те, що Росія має захищати Білорусь, як частину власної території. Мовиться тут і про ймовірне використання ядерної зброї.
  • Самопроголошений президент Білорусі такими розмовами може вкотре відтягувати час. А його залишилося все менше. Тому Лукашенко змушений "вмикати дурня" перед російськими господарями.
  • Найбільша загроза для Білорусі – сам Лукашенко і російська армія на її території. Варто остерігатися збільшення російського контингенту на території, що може призвести до серйозних наслідків.

Автор: Юлія Поджинська