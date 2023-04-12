Лукашенко нагнітає та виправдовується: для чого він міг просити захисту у Шойгу

Зустріч Алєксандра Лукашенка та Сєргєя Шойгу відбулася 10 квітня. Той особисто приїздив до Білорусі на аудієнцію із самопроголошеним президентом. Лукашенко просив посіпаку Путіна про гарантії безпеки не його країні, а безпосередньо для себе.

Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він розповів від кого Алєксандр Лукашенко "обороняється" та навіщо йому це потрібно.

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"2 вороги на західному фронті"

Місяць тому Владімір Путін заявив про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. І зробити це російський диктатор планує вже влітку, а поки йдуть приготування. Можливо, її розмістять на заході Білорусі, припустив Олексій Бурлаков. Там є підготовлені місця. А безпосередньо Лукашенко заявляв про ймовірну загрозу з цього напрямку.

"Він нагнітає цю історію, коли сказав що Польща та Литва щось хочуть від Білорусі. Він навіть сказав, що вони заворушилися в її бік. Не знаю, що там заворушилося. Може від них він і хотів попросити захисту", – припустив журналіст результати зустрічі Лукашенка і Шойгу.

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Нагнітає самопроголошений президент Білорусі заради своїх корисних мотивів, продовжив журналіст-міжнародник. Це своєрідне прикриття, аби не вступати у війну.

Він виправдовується перед Путіним: мені не можна вторгатися в Україну, я західний кордон бережу. Польща та Литва на нас нападають,

– іронічно прокоментував Бурлаков ймовірні плани Лукашенка.

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