Сервісні центри МВС очікує перезавантаження: призначено нове керівництво
- Олександр Малиш очолив Головний сервісний центр МВС після розслідування про корупцію і порушення.
- Заступником начальника з питань цифрових інновацій став Андрій Онуфрей.
Головний сервісний центр МВС очолив Олександр Малиш. Кадрові зміни відбулися після матеріалу про корупцію та порушення в роботі центру.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на МВС України. Попереднє керівництво звільнилося після журналістського розслідування.
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Головний сервісний центр МВС отримав нове керівництво
Тимчасово обов’язки начальника виконує Олександр Малиш, полковник поліції з досвідом бойових дій та численними державними нагородами.
Малиш раніше очолював управління патрульної поліції у Рівненській області, а також командував батальйонами на Донеччині. Серед його відзнак – "Срібний хрест" від головнокомандувача ЗСУ, медаль "За військову службу Україні" та "Козацький хрест" I та II ступенів.
Заступником начальника з питань цифрових інновацій став Андрій Онуфрей, який працював над впровадженням Єдиного реєстру зброї.
Ці кадрові зміни відбулися після скандального розслідування журналістів Bihus.Info. У грудні вони оприлюднили факти про незадекларовані статки та штучний дефіцит талонів для іспитів у сервісному центрі.
Відвідувачам, щоб отримати послуги, доводилося ночувати під стінами установи, а вартість "прискорення" сягала 3 – 4 тисяч гривень.
Після оприлюднення матеріалу МВС заявило про "перезавантаження" роботи центрів, а НАЗК почало перевірку способу життя посадовців. Попередній начальник центру Микола Рудик разом із кількома колегами звільнився на початку січня.