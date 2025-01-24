Сервісні центри МВС очікує перезавантаження: призначено нове керівництво

Головний сервісний центр МВС очолив Олександр Малиш. Кадрові зміни відбулися після матеріалу про корупцію та порушення в роботі центру.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на МВС України. Попереднє керівництво звільнилося після журналістського розслідування.

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Головний сервісний центр МВС отримав нове керівництво

Тимчасово обов’язки начальника виконує Олександр Малиш, полковник поліції з досвідом бойових дій та численними державними нагородами.

Малиш раніше очолював управління патрульної поліції у Рівненській області, а також командував батальйонами на Донеччині. Серед його відзнак – "Срібний хрест" від головнокомандувача ЗСУ, медаль "За військову службу Україні" та "Козацький хрест" I та II ступенів.

Заступником начальника з питань цифрових інновацій став Андрій Онуфрей, який працював над впровадженням Єдиного реєстру зброї.

Ці кадрові зміни відбулися після скандального розслідування журналістів Bihus.Info. У грудні вони оприлюднили факти про незадекларовані статки та штучний дефіцит талонів для іспитів у сервісному центрі.

Відвідувачам, щоб отримати послуги, доводилося ночувати під стінами установи, а вартість "прискорення" сягала 3 – 4 тисяч гривень.

Після оприлюднення матеріалу МВС заявило про "перезавантаження" роботи центрів, а НАЗК почало перевірку способу життя посадовців. Попередній начальник центру Микола Рудик разом із кількома колегами звільнився на початку січня.