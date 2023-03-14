На Чернігівщині хочуть увіковічити пам'ять Мацієвського, якого розстріляли за "Слава Україні"

Український захисник, якого окупанти розстріляли у полоні, – це боєць ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський. У Ніжині планують увічнити пам’ять Героя.

Так, заплановано перейменувати одну з вулиць на честь Олександра Мацієвського. Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

Важливо Герой Мацієвський, якого розстріляли за "Слава Україні", був також громадянином Молдови

На Чернігівщині хочуть увіковічити пам'ять Мацієвського

У Ніжині планують перейменувати одну з вулиць на честь Мацієвського. Також хочуть назвати на його честь батальйон тероборони, де він служив.

Як розповів Колода представники міської ради відвідали маму загиблого Мацієвського. За словами мера, яку вулицю перейменують на честь Героя – поки невідомо, про це радитимуться з родиною захисника.

Окрім цього, планують встановити на будинку, де мешкав Мацієвський, меморіальну дошку та поставити йому пам’ятник на території Ніжина.

До того ж 13 березня міський голова мав підписати звернення до військового командування щодо того, щоб перейменувати 163-й батальйон 119 окремої бригади територіальної оборони на честь загиблого Героя.

До речі, у Чернігові іменем Олександра Мацієвського планують назвати вулицю Попудренка. Це рішення обговорюватимуть на найближчій сесії міськради.

Що відомо про загиблого Героя Олександра Мацієвського