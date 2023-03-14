На Чернігівщині хочуть увіковічити пам'ять Мацієвського, якого розстріляли за "Слава Україні"
Джерело:"Суспільне"
Український захисник, якого окупанти розстріляли у полоні, – це боєць ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський. У Ніжині планують увічнити пам’ять Героя.
Так, заплановано перейменувати одну з вулиць на честь Олександра Мацієвського. Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.
Важливо Герой Мацієвський, якого розстріляли за "Слава Україні", був також громадянином Молдови
На Чернігівщині хочуть увіковічити пам'ять Мацієвського
У Ніжині планують перейменувати одну з вулиць на честь Мацієвського. Також хочуть назвати на його честь батальйон тероборони, де він служив.
Як розповів Колода представники міської ради відвідали маму загиблого Мацієвського. За словами мера, яку вулицю перейменують на честь Героя – поки невідомо, про це радитимуться з родиною захисника.
Окрім цього, планують встановити на будинку, де мешкав Мацієвський, меморіальну дошку та поставити йому пам’ятник на території Ніжина.
До того ж 13 березня міський голова мав підписати звернення до військового командування щодо того, щоб перейменувати 163-й батальйон 119 окремої бригади територіальної оборони на честь загиблого Героя.
До речі, у Чернігові іменем Олександра Мацієвського планують назвати вулицю Попудренка. Це рішення обговорюватимуть на найближчій сесії міськради.
Що відомо про загиблого Героя Олександра Мацієвського
- Нещодавно стало відомо, що загинув Олександр Мацієвський 30 грудня, перебуваючи в роті вогневої підтримки на посаді снайпера. Його підрозділ викликали до Соледара на виконання завдання.
- Очевидно, відео було зняте вже після того, як за невідомих обставин Олександр Мацієвський був захоплений у полон, оскільки ніякого спорядження на ньому на відео не було.
- Місце народження Мацієвського розташоване не в Україні, а – Молдові. Він народився 10 травня 1980 року в Кишиневі. Лише у 2008 році Герой переїхав з родиною до міста Ніжина в Чернігівській області, де проживає його мама.
- Раніше мати Героя розповіла, що її син запевняв, що служить на рідній Чернігівщині – далеко від лінії бойових дій. Однак, як відомо, у листопаді 2022 року підрозділ Мацієвського перекинули до Бахмута на Донеччині, де він загинув.