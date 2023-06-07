Кличко звільнив Олександра Никоряка: той відпочивав у ресторані у комендантську годину

У Києві звільнили директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Це через те, що він відпочивав у ресторані під час комендантської години.

Мер столиці Віталій Кличко вважає, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник будь-якого рангу – ще й політична відповідальність.

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Кличко звільнив Олександра Никоряка

За словами міського голови, директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі у комендантську годину помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Кличко сказав чиновнику написати відповідну заяву.

Окрім цього, мер звернувся до правоохоронних органів щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину.

Зауважимо, що журналісти оприлюднили сюжет, в якому йдеться про директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, київського забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу. Як виявилось, під час комендантської години забудовники, правоохоронці та київські чиновники відвідують ресторани.

Кличко направив звернення про відставку голови Деснянської РДА

Нагадаємо, що також Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України щодо відсторонення від виконання обов'язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова. Це сталося після трагедії із загибеллю людей біля зачиненого укриття.

За словами Кличка, місцеві держадміністрації мають здійснювати державний контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) на відповідних територіях.