Народився в день початку повномасштабної війни: на щиті повертається Олександр Осін з Полтавщини

Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку загинув військовослужбовець із Лубенської громади Олександр Осін. Він служив оператором БпЛА у парашутно-десантному батальйоні.

У громаді оголосили жалобу за загиблим військовим. Про це повідомили на офіційній сторінці Лубенської міської ради.

Що відомо про загиблого військового?

Олександр Осін народився 24 лютого 1984 року. Навчався у спеціалізованій школі №6, згодом закінчив загальноосвітню школу №3 у Лубнах. Професійну освіту здобув у Лубенському професійно-технічному училищі №12, після чого працював на різних приватних підприємствах.

Мав звання солдата. Проходив службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів у складі парашутно-десантного батальйону.

Загинув 5 лютого 2026 року під час бойових дій на Покровському напрямку в Донецькій області. Панахида за загиблим воїном відбудеться 11 лютого об 11:00 у Церкві Всіх Святих у Лубнах. Поховають Олександра Осіна на Новаківському кладовищі.

