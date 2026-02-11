Народився в день початку повномасштабної війни: на щиті повертається Олександр Осін з Полтавщини
- Олександр Осін, оператор БпЛА з Лубенської громади, загинув 5 лютого 2026 року під час бойових дій на Покровському напрямку.
- Панахида відбудеться 11 лютого в Церкві Всіх Святих у Лубнах, а поховання на Новаківському кладовищі, в громаді оголошено жалобу.
Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку загинув військовослужбовець із Лубенської громади Олександр Осін. Він служив оператором БпЛА у парашутно-десантному батальйоні.
У громаді оголосили жалобу за загиблим військовим. Про це повідомили на офіційній сторінці Лубенської міської ради.
Що відомо про загиблого військового?
Олександр Осін народився 24 лютого 1984 року. Навчався у спеціалізованій школі №6, згодом закінчив загальноосвітню школу №3 у Лубнах. Професійну освіту здобув у Лубенському професійно-технічному училищі №12, після чого працював на різних приватних підприємствах.
Мав звання солдата. Проходив службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів у складі парашутно-десантного батальйону.
Загинув 5 лютого 2026 року під час бойових дій на Покровському напрямку в Донецькій області. Панахида за загиблим воїном відбудеться 11 лютого об 11:00 у Церкві Всіх Святих у Лубнах. Поховають Олександра Осіна на Новаківському кладовищі.
У Лубенській громаді оголосили жалобу за загиблим воїном.
Хто ще з героїв загинув у війні за Україну?
Напередодні стало відомо, що Петро Гончар, старший солдат загинув на війні. Він служив водієм-заправником у Збройних Силах України та поліг на Харківщині. Церемонія прощання з військовим відбулася в Сокирянах Чернівецької області, де він народився і виріс.
Ілля Висоцький, військовий з Київщини, загинув 28 січня 2026 року під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області. Він був мобілізований до ЗСУ 25 серпня 2025 року, залишивши після себе дружину, доньку та рідних у скорботі.
Артем Заяц, 40-річний артилерист, загинув на фронті 3 лютого. Він служив на Оріхівському напрямку. Герой був відважним військовим та люблячим батьком. У воїна залишилися дружина та двоє дітей.