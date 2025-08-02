Під час виконання бойового завдання 1 серпня загинув поліцейський Олександр Пантюхов. Саме цього дня йому виповнилося 23 роки.

Трагічну звістку повідомили в Нацполіції, інформує 24 Канал.

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Що відомо про Олександра Пантюхова та його загибель?

Боєць батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старший лейтенант поліції Олександр Пантюхов боронив Україну до останнього подиху.

"Єдиний син у батьків, він загинув у бою як герой. Поліція Донеччини схиляє голови у жалобі за полеглим воїном", – зазначили в поліції Донеччини.

В п'ятницю, 1 серпня, під час виконання бойового завдання на позиціях Олександр зазнав смертельних поранень.

У цей день йому виповнилось 23 роки. Відважний, рішучий, справедливий, він любив життя і людей, завжди намагався захистити їх. Це болюча, непоправна втрата,

– підкреслили в поліції.



Олександр родом з міста Українськ, яке сьогодні окупували російські загарбники. Після навчання, в розпал бойових дій, приїхав служити на рідну Донеччину. Він працював дільничним офіцером в Покровському райуправлінні поліції.

"Більше за все поліцейський прагнув вигнати ворога з української землі, тому вступив до стрілецького батальйону. Пліч-о-пліч з військовими нищив окупантів і стримував просування російської армії", – розповіли в поліції.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна та світла пам'ять!