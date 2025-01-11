"На його рахунку не одне врятоване життя": на війні загинув бойовий медик із Дніпра

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. На війні загинув бойовий медик Олександр Перерва з Дніпра.

Сумну звістку повідомили колеги загиблого, медик Віктор Пальчинський та гендиректор обласного центру катастроф Радій Шевченко, пише 24 Канал.

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Олександр Перерва загинув на війні

Чоловік був фельдшером бригади інтенсивної терапії та реанімації.

Колега загиблого розповів, що Олександр Перерва працював на центральній підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпропетровської облради. Його згадують як одного з найкращих фахівців.

"Був одним з найкращих спеціалістів, чуйний, добрий, вірний справі, професійний. На його рахунку не одне врятоване цивільне життя та життя побратимів. Ніколи не проходив повз чуже горе. На його обличчі ніколи не було суму, він завжди посміхався і вірив у щасливе майбутнє, при кожній зустрічі підтримував і збільшував віру і надію на краще! Військові казали, що він рятував не лише Героїв, а й душі родичів тих, кому Олександр не дав загинути", – зазначено у дописі Віктора Пальчинського.

Відомо, що у 2022 році Олександр Перерва був серед тих медиків, які намагалися евакуювати поранених з оточеного ворожими військами Маріуполя.

"Він був одним з тих, хто у складі п'яти наших бригад тиждень прожив серед орків під стінами "Азовсталі" у 2022-му, намагаючись вивезти поранених до Дніпра", – зауважив Радій Шевченко.

Зазначимо, що колеги загиблого Героя не повідомили подробиць щодо часу та місця загибелі Олександра. Натомість вони закликали українців не забувати ні його, ні тих українських воїнів, що віддали життя за свій народ та свою країну.

"Шановні медики, українці, не дозволяйте собі забути імʼя Героя, памʼятайте тих, хто віддав своє життя за нашу Україну. Дбайте і моліться за тих, хто у строю, допомагайте воїнам, бо від них залежить наше благополуччя Доземний уклін, вічна памʼять, назавжди у серці. Тепер ти наш янгол-охоронець", – ідеться в повідомленні.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Перерви. Вічна пам'ять і слава Герою!