Понад 20 років служби: у Запоріжжі внаслідок повторної атаки росіян загинув пожежник-рятувальник

Ворог знову застосував підступну тактику подвійного удару по місцю влучання. Внаслідок повторної атаки російського безпілотника на Запоріжжя загинув Олександр Продан – пожежний-рятувальник.

Про це 9 серпня повідомив голова ДСНС України Андрій Даник.

Що відомо про загибель рятувальника?

Олександр Продан прибув рятувати людей після російської атаки на Запоріжжя та загинув під час повторного ворожого удару. Його двох колег доставили до лікарні з пораненнями.

У ДСНС розповіли, що понад 20 років рятувальник присвятив порятунку людей. Зокрема, Олександр тривалий час служив у Пологах, вийшов з російської окупації та продовжив виконувати обов'язки на підконтрольній Україні території.

Ми не забудемо жодного життя, яке Росія вкрала у нашої країни. Не забудемо наших побратимів, які загинули, рятуючи інших.

– наголосив очільник ДСНС, висловивши співчуття у зв'язку з втратою.

У рятувальника залишилась дружина та 17-річний син.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Олександра Продана. Вічна пам'ять герою.

Ворог цілеспрямовано атакує місця, де вже працюють екстрені служби, аби збільшити кількість жертв та завдати ще більшого болю. Як раніше повідомлялося, російський обстріл у Києві 1 серпня обірвав життя 25-річної парамедикині Єви "Еліс" Ройтер. Тоді вони прибула на місце влучання задля порятунку постраждалих.