Хакери зламали комп'ютер уславленого російського генерала Романчука і дізналися багато цікавого

Українські хакери трохи понишпорили у комп'ютері одного із найпопулярніших російських генералів. Виявилося, що той, замість планувати операції, займається ремонтом на дачі і пошуком дівчат для знайомства

Хакери "заразили" шпигунським вірусом особистий комп’ютер командувача силами окупантів на Запорізькому напрямі у 2023 році генерал-полковника Алєксандра Романчука. А той своєю чергою примудрився розповсюдити шкідливу програму ще на низці пристроїв у головному штабі угруповання Росії, передає 24 Канал із посиланням на Центр національного спротиву.

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Рембо, який у робочий час шукає дівчат для знайомства

Російська пропаганда в обличчі телеграмних "воєнкорів" змальовує Романчука як "Рембо з розумом Клаузевіца чи Сунь-цзи, який ледь не особисто зупинив український наступ на Запорізькому напрямі у 2023 році".

Так, канал "Рибарь" переконує, що Романчук під час відрядження до Сирії захопив танк, "влаштував вогневу карусель" та "витягнув з котла 40 бійців". Канал "Дети Арбата" зараховує Романчука в десятку найталановитіших російських полководців, а канал "Сосед" пише, що Романчук – ключовий елемент оборони росіян на Запоріжжі у 2023-му.

Поважна репутація дозволила генералу відкривати парад до 9 травня 2024 року в Москві.

Романчуку співають дифірамби / Фото ЦНС

Однак, із отриманих даних у ході операції вдалося встановити, що "героїчний" командувач стримував український наступ зовсім не власними грудьми, а фаршем зі своїх підлеглих. Відомо, що російські війська у 2023 році на Запоріжжі втрачали щомісячно понад 12 тисяч лише пораненими.

Покращити ситуацію Романчук навіть не намагався. Простіше кажучи, він просто забив на свої безпосередні обов'язки.

Левову долю робочого часу генерал проводив на сайтах оголошень дачі та квартири для потреб родини або на сайті знайомств для особистих потреб.

Один день із життя генерала Романчука: дивіться відео

На кадрах – повний робочий день командувача російськими військами на Запоріжжі 7 червня 2023 року. З відео зрозуміло, що у розпал українського контрнаступу генерал не робив на комп’ютері нічого, що стосується управління військами.

Ще вдалося з'ясувати, що Романчук пильно стежив за недружніми до нього "воєнкорами" та вимагав від свого помічника з ними розібратися. Серед них – Єгор Гузєнко, який писав під псевдонімом "Тринадцатый". Зараз він арештований нібито за напад на поліцейського.

Також не забув "славетний полководець" і врятувати свого синка від участі у війні в Україні. 32-річного нащадка улітку 2023 року він відправив за кордон, попри те, що той здобув військову освіту.

Під час кровопролитних боїв та втрат російських військ в Україні, Романчук-молодший подорожував світом і ділився враженнями у фото.

Владімір Романчук відпочиває за кордоном у розпал контрнаступу України / Фото ЦНС