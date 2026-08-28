Екскомбат 47-ї ОМБр Ширшин заявив, що йому "підкинули траву"

Колишній командир батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександр Ширшин заявив, що під час зупинки його автомобіля йому нібито "підкинули траву". За його словами, на місці також перебували невідомі люди, схожі на співробітників спецслужб, які передавали інформацію про нього правоохоронцям.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Що розповів екскомандир про інцидент?

Колишній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Ширшин заявив, що під час зупинки його автомобіля йому нібито підкинули наркотичну речовину.

За словами військового, на місці події перебувала велика кількість людей, яких він описав як осіб, нібито схожих на співробітників Служби безпеки України. Ширшин стверджує, що правоохоронці нібито не могли пояснити, хто саме ці люди, водночас вони передавали інформацію про нього.

Все дуже цікаво і сплановано. Дякую всім причетним,

– написав він.

У коментарі виданню "Бабель" військовий детально розповів про інцидент. Екскомбат 47-ї ОМБр "Магура" Олександр Ширшин заявив, що в Харкові після зупинки поліцейськими у його автомобілі нібито знайшли наркотичну речовину. Військовий стверджує, що пакет із речовиною, вагами та численними маленькими пакетиками йому підкинули.

За словами Ширшина, правоохоронці спочатку заявили, що мають інформацію про можливе перебування військового під дією речовин, після чого запропонували поїхати до медзакладу. Перед цим вони наполягли на огляді автомобіля. У багажнику нічого забороненого не виявили, однак під час перевірки салону в підлокітнику заднього сидіння, яким, за словами військового, він не користується, знайшли пакет із речовиною, схожою на наркотичну, вагами та маленькими пакетиками.

Ширшин відмовився класти знайдене назад до автомобіля та очікує на приїзд адвоката і слідчо-оперативної групи. Він вважає, що правоохоронці могли діяти за попередньою "наводкою". Військовий пов'язує інцидент зі своєю публічною критикою штурмових підрозділів та давнім конфліктом із командиром 225-го окремого штурмового полку Олегом Ширяєвим.

Зазначимо, Олександр Ширшин очолив батальйон 47-ї окремої механізованої бригади у липні 2024 року. Вже 17 травня 2025 року він подав рапорт на звільнення, публічно звинувативши командування у "безглуздості" та рішеннях, які, за його словами, призводили до невиправданих втрат серед військових.

Відомо, що 47-ма бригада виконувала бойові завдання на Курському напрямку з осені 2024 року. Ширшин заявляв, що отримував від командування завдання, які вважав необґрунтованими та такими, що призводили до провалів і втрат особового складу..

Тоді, на заяву військового відреагував Генеральний штаб, створивши спеціальну комісію для вивчення озвучених ним обставин. Там повідомили, що окремо проаналізують накази та розпорядження, які надходили з різних рівнів військового управління, зокрема щодо доцільності ухвалених рішень в умовах конкретної бойової обстановки.

У серпні 2026 року екскомбат повідомив, що суд визнав незаконним і скасував наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Суд також зазначив, що проблеми, про які військовий публічно заявляв, підтвердилися під час перевірки, а висновки щодо його нібито проступку були зроблені без належного з'ясування всіх обставин.