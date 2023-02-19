Віддав життя за Україну: у Львові попрощались з командиром роти 80 ОДШБ Олександром Созанським

Найкращі сини України щодня платять своїми життями за те, аби вигнати ворога з української землі. Зокрема, стало відомо про смерть захисника Олександра Созанського, який родом з міста Самбора, що у Львівській області.

Відомо, що Созанський був командиром роти вогневої підтримки 80 окремої десантно-штурмової бригади. На момент загибелі – 17 лютого 2023 року – йому був 31 рік, а Україну від російських окупантів він захищав ще від 2014 року.

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Коротка біографічна довідка про бійця

Олександр Созанський народився 21 вересня 1991 року у Самборі, що на Львівщині, – тобто він фактично є ровесником Незалежності. Закінчив він Національний університет "Львівська політехніка" і паралельно навчався на військовій кафедрі у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Військовий був командиром роти вогневої підтримки "Heavy Weapons Company". З 2014 року брав участь у бойових діях у складі батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Золоті ворота". Згодом вступив до лав "Правого сектору",

– йдеться в повідомленні ЛМР.

Боєць Олександр Созанський / Світлини із соціальних мереж

Що казав Олександр про себе

У мережі можна знайти коротеньке інтерв'ю зі Созанським, у якому той розповідає, що підписав контракт зі ЗСУ лише у 2018 році. До того Созанський був добровольцем та боровся за суверенітет нашої держави, маючи абсолютно щирі переконання.

Військовослужбовцем я став з 2018 року. Добровольцем – з 2014-го... Як в одній пісні мовиться, і ці слова дуже точні: молоді та щирі. Тоді не було ні зарплат, ні забезпечення... Не було нічого. Але робили свою справу з тим, що ми мали. Тому що було розуміння, що мусимо,

– розповідав він.

Олександр Созанський розповідає про себе: дивіться відео з соцмереж

Реакція побратимів на смерть Созанського

Один з перших на смерть Олександра у своїх соціальних мережах відреагував військовий Анатолій Штефан. Він констатував, що познайомився з ним і його мамою Лідією в далекому 2015 року в потязі, що їхав зі Волновахи до Львова.

Усі ці роки ми продовжували спілкування. Мати Олександра не переставала волонтерити. Це неймовірно щира та патріотична родина. І я всі ці роки пишався дружбою з ними. Братику, вічна пам'ять тобі й вічна слава,

– написав він.

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Окрім того, інший побратим Олександра констатував, що знав не багато таких воїнів, яким був Созанський.

Ти мав жити й навалювати ворогам. Під твоїм командуванням мали йти в бій. Помстимося. Побачимося у Вальгаллі (за германською міфологією – місце, де спочивають звитяжні воїни – 24 Канал),

– зазначив боєць.

Наостанок зауважимо, що прощання з полеглим воїном Олександром Созанським пройшло у неділю, 19 лютого. Власне, о 10 годині відбулось служіння в Гарнізонному храмі Львова, а також згодом – церемонія прощання на Площі Ринок.