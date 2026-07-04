Пішов захищати Україну добровольцем: на фронті загинув телеоператор Олександр Вернігоров

На війні загинув український військовий та оператор дніпровських телеканалів Олександр Вернігоров. Захисник добровільно вступив до лав Сил оборони України у 2022 році та понад три роки боронив країну на передовій.

Про це повідомили в Національній спілці журналістів України.

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Що відомо про загибель українського медійника?

На фронті загинув український військовий та оператор дніпровських телеканалів Олександр Вернігоров. Захиснику було 36 років. У липні 2022 року Олександр добровільно долучився до лав Сил оборони України. Відтоді він виконував бойові завдання на передовій, захищаючи Україну від російської агресії.

До мобілізації Олександр Вернігоров багато років працював оператором "9 каналу" у Дніпрі. Згодом він приєднався до команди телеканалу "Відкритий", де також зарекомендував себе як професіонал своєї справи.

Колеги згадують Олександра як відповідального, сміливого та відданого роботі фахівця, який завжди сумлінно виконував свої обов'язки.

Пам'ятаю його чомусь дещо суворим, але постійно сфокусованим та прямолінійним на роботі. Справжній професіонал своєї справи,

– поділився спогадами журналіст із Дніпра Олександр Коптєв.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Вернігорова. Світла пам'ять!

Кого Україна втратила на війні?

На війні загинув молодший сержант Віталій Дутка, 1985 року народження. Прощання з воїном відбулося в Івано-Франківську, після чого його поховали на Алеї Героїв у Чукалівці.

На Херсонщині внаслідок удару російського FPV-дрона загинув 35-річний поліцейський Ігор Кульбаба. Захисник служив у патрульній поліції Тернопільщини з 2016 року. У нього залишилися дружина, однорічний син і дев'ятирічна донька.

На фронті загинув 30-річний військовий і колишній продюсер ABC News Максим Осередчук. Захисник служив у 34-й бригаді морської піхоти та загинув 25 червня внаслідок атаки російського дрона. У нього залишилися дружина та дев'ятимісячна донька.