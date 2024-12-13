Керівнику департаменту КМДА повідомили про підозру у хабарництві: в адміністрації заперечують

Директору Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександру Возному вручили офіційну підозру в систематичному одержанні неправомірної вигоди. За даними правоохоронців, він діяв разом зі спільниками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України. Своєю чергою у КМДА заявляють про нібито тиск на столичну владу та політичне переслідування.

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У чому звинувачують Возного

Згідно з оприлюдненою інформацією, посадовець адміністрації разом зі спільниками організував схему вимагання хабарів за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря.

Раніше слідчі поліції вже завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти щодо трьох учасників цієї злочинної групи,

– додають правоохоронці.

У КМДА ж кажуть, що у Департаменті розцінюють це як "чергову спробу тиску на столичну владу та переслідування з політичних мотивів". Там пояснюють, що справа стосується подій 2021 року і пов’язана з можливими діями колишньої службової особи.

"У Департаменті зауважили – зважаючи на те, що первинною оцінкою слідчих та прокурорів була відсутність доказів вини та підстав для повідомлення про підозру керівнику Департаменту, вручення такої підозри зараз може свідчити про переслідування з політичних мотивів. Ба більше, текст врученої підозри не містить жодних обґрунтованих доказів причетності Олександра Возного до справи, яка розслідується", – йдеться у повідомленні.

В адміністрації також кажуть, що Департамент зацікавлений у прозорому та неупередженому розслідуванні й готовий до співпраці з правоохоронними органами, а сам Возний доводитиме безпідставність звинувачення його причетності до справи в суді.