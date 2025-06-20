Стефанішина запропонувала кандидатуру Олександра Завальського на посаду мовного омбудсмена

Актор Олександр Завальський може стати новим уповноваженим із захисту державної мови. Його кандидатуру запропонувала міністерка юстиції Ольга Стефанішина за поданням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Хто може стати новим мовним омбудсменом

Стефанішина повідомила виданню, що за пропозицією Шмигаля внесла кандидатуру актора Завальського на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

10 червня під час круглого столу на тему "Креативні і дієві методи стимулювання вживання та розвитку української мови" Завальський заявляв, що "українців необхідно зацікавити, щоб вони переходили на українську мову" а не "змушувати до цього".

За його словами, мовна політика має охоплювати всі вікові та соціальні групи населення.

Що відомо про Завальського

Олександр Завальський є доцентом кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, актор кіно та театру, актор дубляжу.

Строк повноважень уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня спливає у липні 2025 року.

У кінці квітня Мін'юст вже оприлюднював обраних кандидатів на посаду мовного омбудсмена. Ними стали філологині Олена Івановська та Ірина Коваль-Фучило, а також посадовець Кабміну Павло Полянський.

Українські культурні діячі розкритикували конкурс на посаду мовного омбудсмена, назвавши його "спробою дестабілізувати" роботу цієї інституції. У відкритому листі вони закликали залишити Тараса Креміня на посаді ще на один термін.

Звернення підписали, зокрема, письменники Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, актори Ада Роговцева й Ірма Вітовська, а також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.