Зібрав для ЗСУ понад 50 мільйонів гривень: на війні загинув волонтер і воїн Олександр Жуков

На війні загинув відомий волонтер та військовий Олександр Жуков. На початку повномасштабного вторгнення він допомагав ЗСУ, а згодом, у квітні 2025 року, сам приєднався до лав Сил оборони України.

Навіть на фронті Жуков продовжував піклуватись про побратимів, ділитись останнім і вірити у майбутню перемогу. Про це повідомив телеканал "Візит".

Що відомо про загиблого волонтера?

Олександр Жуков народився 16 січня 1989 року, проживав у Кременчуці. На початку повномасштабного вторгнення Росії активно волонтерив та допомагав ЗСУ.

У квітні 2025 року приєднався до лав Збройних Сил України. Загибель Жукова підтвердив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, повідомила "Кременчуцька газета".

Матрос Жуков Олександр Васильович загинув 24 березня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тарасівка Дніпропетровської області,

– написав Істомін.

Також за час волонтерства Жуков зібрав та надав допомоги Збройним силам України на понад 50 мільйонів гривень.

Дружина Олександра Жукова Валерія розповіла, що допомагати людям було у нього "в крові" і він завжди виборював правду.

Друзі волонтера зазначили, що він усе життя захоплювався легендарними особистостями воєнного часу, але "насправді й сам завжди був такою людиною".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Жукова. Світла пам'ять!

