Віцепрем'єром з питань промисловості може стати Завітневич: що про нього відомо

В Україні можуть заснувати нову посаду – віцепрем'єр-міністра з питань промисловості. Обійняти нову посаду може нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич.

"Зараз люди в ОПУ повертаються до старої концепції: варто Гончарука посилити віце- . В ОПУ обговорюють кандидатуру на віцепрем'єра з питань промисловості – нашого Сашу Завітневича. Даю 80% ймовірності, що він і буде віце- ", – розповів "Українській правді" депутат від "Слуги народу", наближений до ситуації.

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Що відомо про Олександра Завітневича

Нардеп від партії "Слуга народу": пройшов у Раду під номером 39 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.

Голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З 2012 року – співзасновник та директор Смілянського ливарного заводу на Черкащині.

Співзасновник ТОВ "М.Т.І", яким керує його дружина. Підприємство займається низкою видів діяльності: надання в оренду машин, устатковання та товарів, лиття чавуну, сталі та легких кольорових металів, а також механічним обробленням металевих виробів та оптовою торгівлею машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва.

Офіцер запасу.

Закінчив факультет радіоінженерії Київського військового інституту управління та зв’язку.

Здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана.

Декларація Завітневича

У своїй декларації за 2018 рік нардеп вказав, що володіє квартирою в Києві на 74,9 квадратних метра та будинком на 462,4 квадратних метра. У його власності – також земельна ділянка у столиці на 1001 квадратний метр.

Дружина Наталія володіє двома гаражами в Києві та автомобілем Volvo XC60 2013 року випуску.

Щодо доходів, то Завітневич за рік роботи на "Смілянському ливарному заводі" отримав 279 тисяч 192 гривні зарплати ти ще 214 тисяч гривень дивідендів. Ще 6 тисяч гривень нардеп отримав від здачі в оренду майна. А 368 тисяч гривень – позичив.

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Дружина політика за рік заробила на "М.Т.І" 68 тисяч 113 гривень

Завітневич у готівці зберігає 850 тисяч гривень та 318 тисяч доларів. А дружина – 87 тисяч євро та 280 тисяч гривень.