Відомий фотограф проведе 12 років у в'язниці за вчинення сексуальних злочинів щодо неповнолітніх

Відомого українського фотографа засудили за вчинення сексуальних злочинів щодо неповнолітніх. Він потрапив до в'язниці на понад 12 років.

Він неодноразово ґвалтував малолітніх і неповнолітніх дівчат та вчиняв щодо них дії розпусного характеру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

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Що відомо про справу фотохудожника

Викрили злочинну діяльність фотохудожника ще у 2020 році.

Слідство встановило, що він у 2018 році зробив понад 50 зображень порнографічного характеру за участі 15-річної жительки Київської області. А у 2019 році зловмисник повторив свої дії щодо неповнолітньої киянки.

Однак, свою злочинну діяльність чоловік розпочав ще у 2011 році.

"Зловмисник змушував підлітків до участі у відвертих фотосесіях шляхом умовлянь, а також здійснюючи психологічний тиск", – розповіли у поліції.

Злочини сексуального характеру фотохудожник скоював під час фотографування дівчат та в спеціально облаштованій автівці. Під час обшуків поліція виявила речові докази, зокрема, фото та відеоматеріали.

У травні 2022 року до суду було скеровано обвинувальний акт за статтями про зґвалтування, розбещення неповнолітніх та ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Тоді було викрито загалом 18 епізодів ганебних сексуальних злочинів за участі фотохудожника.

Після років слідства знаменитість засудили до 12 років 10 місяців позбавлення волі та заборонили йому обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки.

За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Ктиторчука.