Вимагав мільйон доларів за оренду в парку "Наталка": затримали одного з керівників партії "УДАР"

СБУ затримала адвоката, який також є одним з керівників відомої партії, який вимагав хабар 1 мільйон доларів. Він гарантував підприємцю вирішення "земельного питання" з чиновниками КМДА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора. Він вимагав 1 мільйон доларів за допомогу в ухваленні рішення щодо виділення в оренду землі на набережній у парку "Наталка" в Оболонському районі столиці. За даними ЗМІ, мовиться про голову одеського обласного осередку партії "УДАР" Олександра Суханова.

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Що відомо про оборудку

За матеріалами слідства, Суханов обіцяв підприємцю допомогти орендувати земельну ділянку в рекреаційній зоні на 25 років. Бізнесмен уже намагався офіційно отримати дозвіл від КМДА, але наштовхнувся на бюрократичні перепони.

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Політик, який представився адвокатом, гарантував, що "вирішить питання" через відповідні комісії та засідання Київської міськради. В обмін на хабар він обіцяв, що підприємцю передадуть землю в оренду.

СБУ затримала Суханова "на гарячому", коли той отримував 900 тисяч доларів авансу. Загалом він вимагав 1 мільйон доларів.

Затриманому повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві затримали голову осередку партії "УДАР" / Фото СБУ та Київська міська прокуратура

До слова, за інформацією секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, земельна ділянка площею 16,4 гектарів, яка є предметом шахрайства затриманого, раніше була передана рішенням депутатів Київської міської ради під паркову зону.

Тому її неможливо використовувати за будь-яким іншим цільовим призначенням, передати в оренду, продати або зробити щось інше.

Як заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка" та член Політради заявляю: історія неприємна, і партія вже виключила цю людину зі своїх лав. Переконаний, що цей персонаж має понести відповідальність за законом,

– резюмував він.

Правоохоронці подали клопотання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 38 мільйонів гривень.

Тривають слідчі дії, зокрема обшуки в приміщеннях КМДА.

