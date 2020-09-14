У Києві відбулася пресконференція Олександра Ткаченка з нагоди 100 днів на посаді. Однак перед зустріччю з журналістами міністр культури та інформаційної політики отримав у вухо курячим яйцем.

Інцидент трапився 14 вересня за декілька хвилин перед початком пресконференції. Деталі повідомив сам Ткаченко, повідомляє 24 канал.

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Як Ткаченко прокоментував інцидент

Під час пресконференції він заявив, що вважає це реакцією на припинення масової видачі дозволів.

Ми зупинили масову видачу дозволів, і очевидно, що наші зусилля повернуть, наприклад, державі "Укркінохроніку", теж викликають своєрідні хвилі "любові" до мене з різних сторін,

– зазначив міністр культури та інформаційної політики.

Ткаченко додав, що такий вчинок є одним з прикладів того, як культура діалогу розвивається в нашій країні. Водночас він вважає роботу на посаді міністра культури цікавою.

Тим часом у мережі вже з'явилося відео моменту жбурляння яйця у міністра. На кадрах видно, як невідомий підходить до Ткаченка та цілиться йому в обличчя. Зрештою яйце потрапило у вухо міністра та, ясна річ, розбилося. Після цього невідомий не намагався втекти, а спокійно продовжив рух вулицею.

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