Вперше в історії НГУ звання Героя України отримала жінка: здійснила 45 штурмів
Володимир Зеленський вперше в історії Національної гвардії України присвоїв звання Героя України жінці-військовослужбовиці. Старший солдат Олександра "Вирва" Давиденко отримала найвищу державну нагороду – орден "Золота Зірка".
Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.
Що відомо про Олександру "Вирву" Давиденко, якій присвоїли Героя України?
Військова добровільно вступила до лав НГУ у 2020 році та з початком повномасштабної війни виконувала бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Вона брала участь у боях на Донеччині, зокрема в районах Спірного, Івано-Дар'ївки, Никанорівки, Затишку та Білицького. Там брала участь у 45 штурмових операцій.
За час служби Давиденко знищила три одиниці ворожої техніки, більше ніж 30 безпілотників і взвод окупантів. У березні 2025 року під час важкого бою вона самостійно евакуювала пораненого побратима та врятувала його, а згодом вступила в ближній бій із російським військовим, який намагався прорватись до траншей і ліквідувала його.
"Вирва" продовжила бій та виконувала завдання попри поранення
Навіть після поранення та контузії, внаслідок удару FPV-дрона, гвардійка продовжувала виконувати завдання. Під час однієї з атак вона вийшла з-під завалів бліндажа, знищила кількох окупантів і під обстрілами вивела двох поранених побратимів у безпечне місце.
Упродовж 2025 року Олександра Давиденко неодноразово відзначалася у боях на Покровському напрямку, знищуючи штурмові групи та техніку противника.
Одного разу "Вирва" кулеметом ліквідувала сімох окупантів та з ручного протитанкового гранатомета знищила російську броньовану машину із екіпажем.
У січні 2026 року під час боїв поблизу Білицького Давиденко, попри поранення, продовжила бій і ліквідувала ворожий кулеметний розрахунок. У Нацгвардії наголошують, що мужність і стійкість Олександри стали прикладом для побратимів і символом незламності українських захисників.
Кому ще присвоїли звання Героя України?
Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексочільнику Укренерго Олексію Брехту. Він загинув у січні 2026 року під час роботи на енергооб'єкті. Його відзначили за вагомий внесок у зміцнення енергетичної безпеки країни.
Зеленський у День захисників і захисниць присвоїв звання Героя України Андрію Парубію. Він відзначив його внесок у боротьбу за незалежність держави.
Окрім Парубія, звання посмертно також отримали Геннадій Афанасьєв, Володимир Вакуленко та Степан Чубенко. Кожен із них став символом спротиву російській агресії у різні роки.