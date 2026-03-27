Вперше в історії НГУ звання Героя України отримала жінка: здійснила 45 штурмів

Володимир Зеленський вперше в історії Національної гвардії України присвоїв звання Героя України жінці-військовослужбовиці. Старший солдат Олександра "Вирва" Давиденко отримала найвищу державну нагороду – орден "Золота Зірка".

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

Що відомо про Олександру "Вирву" Давиденко, якій присвоїли Героя України?

Військова добровільно вступила до лав НГУ у 2020 році та з початком повномасштабної війни виконувала бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Вона брала участь у боях на Донеччині, зокрема в районах Спірного, Івано-Дар'ївки, Никанорівки, Затишку та Білицького. Там брала участь у 45 штурмових операцій.

За час служби Давиденко знищила три одиниці ворожої техніки, більше ніж 30 безпілотників і взвод окупантів. У березні 2025 року під час важкого бою вона самостійно евакуювала пораненого побратима та врятувала його, а згодом вступила в ближній бій із російським військовим, який намагався прорватись до траншей і ліквідувала його.

"Вирва" продовжила бій та виконувала завдання попри поранення

Навіть після поранення та контузії, внаслідок удару FPV-дрона, гвардійка продовжувала виконувати завдання. Під час однієї з атак вона вийшла з-під завалів бліндажа, знищила кількох окупантів і під обстрілами вивела двох поранених побратимів у безпечне місце.

Упродовж 2025 року Олександра Давиденко неодноразово відзначалася у боях на Покровському напрямку, знищуючи штурмові групи та техніку противника.

Одного разу "Вирва" кулеметом ліквідувала сімох окупантів та з ручного протитанкового гранатомета знищила російську броньовану машину із екіпажем.

У січні 2026 року під час боїв поблизу Білицького Давиденко, попри поранення, продовжила бій і ліквідувала ворожий кулеметний розрахунок. У Нацгвардії наголошують, що мужність і стійкість Олександри стали прикладом для побратимів і символом незламності українських захисників.

