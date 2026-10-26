ЗСУ повільно, але тактично просуваються на важливому напрямку: огляд фронту від ISW

Окупанти продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Сили оборони мають успіхи на одному з них.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, і українські, і російські сили мали певні просування.

Яка ситуація на фронті?

Куп'янський напрямок

Російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку 24 та 25 жовтня, але не просунулися вперед.

Українська операція "Велес", за повідомленнями, ускладнює становище окупантів на Куп'янському та Боровському напрямках.

Пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер 24 жовтня заявив, що через операцію "Велес" росіяни можуть втратити частину позицій у Куп'янську.

За його словами, попередні успіхи російських військ у цьому районі значною мірою залежали від одного з трубопроводів, який українські військові зачищають у межах операції.

Блогер також припустив, що українські сили можуть скористатися звичкою російського командування реагувати на проблеми на фронті лише в останній момент.

Він згадав про тривалі труднощі російських військ поблизу Куп'янська та успіхи України під час операції "Вівальді" на Лиманському напрямку.

Джерело, яке висвітлює дії угруповання військ "Захід", 25 жовтня повідомило, що операція "Велес" ускладнила російську логістику через річку Оскіл.

Через загрозу українських контратак російське командування змушене перекидати особовий склад і ресурси з Боровського напрямку, щоб протидіяти українським діям на Куп'янському напрямку та встановити вогневий контроль над районом операції.

Дії України також стримують російські наступальні операції поблизу Богуславки, що розташована на північний схід від Борової та на південь від Куп'янська.

Добропільський напрямок

Росіяни продовжують проникати в окремі райони Добропілля та намагатися розширити зону своєї присутності в центральній частині міста. Це підтверджують геолоковані відеозаписи, опубліковані 25 жовтня.

Також російський військовий блогер стверджує, що окупанти нібито захопили Білицьке, розташоване на південь від Добропілля, а також просунулися в межах міста та на південь від нього.

Новопавлівський напрямок

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новопавлівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 25 жовтня повідомив, що окупанти утримують позиції на південний захід від Філії, яка розташована на південний захід від Новопавлівки. Це свідчить про нещодавнє просування російських сил у цьому районі.

Олександрівський напрямок

Українські війська повільно, але тактично важливо просуваються на Олександрівському напрямку. У перспективі це може створити загрозу російській логістиці та ускладнити дії окупантів на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 25 жовтня повідомив, що ЗСУ звільнили Перебудову, розташовану на схід від Олександрівки, Комар – на південь від Перебудови, на протилежному березі річки Мокрі Яли, – а також Федорівку, що на південь від Комара.

За даними Машовця, Сили оборони просунулися на південний захід від Веселого, розташованого на південний захід від Федорівки, до Сухого, що на південний схід від Федорівки.

Його повідомлення свідчать, що українські сили, ймовірно, витіснили російські війська з виступу на північний захід від лінії Федорівка – Бурлацьке.

Водночас, за словами оглядача, російські військові досі утримують позиції на північно-східній околиці Перебудови.

Яка ситуація на Олександрівському напрямку / Карта ISW

Машовець також повідомив, що постійні українські контратаки на Олександрівському напрямку змусили російське командування перекинути туди підрозділи 120-ї дивізії морської піхоти Балтійського флоту та 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Ці сили залучили до оборони замість підтримки наступальних операцій на Гуляйпільському напрямку.

Підрозділи російської морської піхоти вважаються відносно елітними та боєздатнішими за інші частини російської армії. Зазвичай командування залучає їх на пріоритетних ділянках фронту. До перекидання на Олександрівський напрямок у березні 2026 року підрозділи 120-ї дивізії та 40-ї бригади діяли на Добропільському напрямку.

За словами Машовця, російське командування також перекинуло на Олександрівський напрямок частину сил 90-ї танкової дивізії 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Спочатку ці підрозділи планували використати для підтримки наступу в напрямку Дружківки. Однак із березня 2026 року сили 90-ї танкової дивізії розподілені між кількома ділянками фронту, зокрема північчю України та різними районами Донецької області.

Українські війська проводять контратаки на Олександрівському напрямку з початку лютого 2026 року.

Разом з іншими локальними контратаками ці дії заважають Росії зберігати ініціативу на всьому театрі бойових дій.

Великa Новосілка розташована на важливому перехресті доріг, яке забезпечує російський наступ на захід від Гуляйполя. Російські війська прагнуть просуватися в цьому напрямку, щоб охопити Оріхів із двох боків. Подальше просування українських сил може створити загрозу тилу російських підрозділів.

Оріхівський напрямок

Російські війська проводили обмежені наступальні дії на Оріхівському напрямку 24 та 25 жовтня, але не просунулися вперед.

Пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер 25 жовтня визнав, що темпи просування російських військ у напрямку Оріхова сповільнилися.

Що відбувається на фронті / Карти ISW