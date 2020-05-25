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В Олександрівській лікарні Києва здійнялася пожежа: рятувальники евакуювали людей

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В Олександрівській лікарні Києва здійнялася пожежа
В Олександрівській лікарні Києва здійнялася пожежа / Фото ДСНС України

В Олександрівській лікарні, що розташована у Києві, надвечір 25 травня здійнялася пожежа. Загоряння сталося у підсобному приміщені в 6 корпусі на 6 поверсі.

Вогонь пошкодив електричний щит та вхідні двері у підсобне приміщення. Про це повідомили у ДСНС.

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На місце події оперативно прибули вогнеборці, вони вивели з лікарні 15 осіб. На щастя, від пожежі ніхто не постраждав.

25 травня о 18:56 пожежу було ліквідовано у підсобному приміщені в Олександрівській клінічній лікарні на вулиці Шовковичній 39/1,
– мовиться у повідомленні ДСНС.

Зауважимо, що в Олександрівській лікарні лікують хворих на COVID-19.

Олександрівська лікарня, де трапилася пожежа: карта

 

Автор: Северин Трач
Теги: Новини України Лікарня Пожежа ДСНС Новини Києва
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