Україна звільнила 480 квадратних кілометрів на Півдні, але Росія має свої плани, – Сирський

Сили оборони України з кінця січня повернули під контроль 480 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку. Попри постійні атаки, українські військові утримують позиції та завдають значних втрат ворогу.

Попри успіхи українських захисників, Росія прагне і надалі створити буферну зону. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що відомо про ситуацію на Півдні?

На Олександрівському напрямку Сили оборони України продовжують наступальні дії, які тривають із кінця січня. За цей час вдалося відновити контроль над 480 квадратними кілометрами території, зокрема вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма – у Запорізькій області.

Під час робочої поїздки Сирський обговорив хід операції з керівником угруповання, генерал-майором Олег Апостол. Йшлося про результати виконання завдань і підвищення ефективності дій на визначених ділянках фронту.

Водночас російські війська продовжують активні штурми. Атаки фіксують у районах низки населених пунктів, зокрема Тернового, Іванівки, Зеленого Гаю та інших. За останній тиждень на напрямку зафіксовано 64 атаки противника.

Попри значні втрати, армія Росії намагається перегрупувати сили та продовжити наступ із метою захоплення нових територій і створення так званої "буферної зони" на Дніпропетровщині. Українські військові ведуть активну оборону, завдаючи ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці.

Крім того, Сирський приділив увагу ситуації на Покровському напрямку. Він заслухав доповіді щодо обстановки та проблемних питань і вже віддав розпорядження про додаткове забезпечення підрозділів боєприпасами та матеріально-технічними ресурсами для посилення оборони на Донеччині.

Зверніть увагу! Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов для 24 Каналу розповів, що Олександрівський напрямок був неочікуваним для контратаки, операція була добре спланована, але противник продовжує перегруповуватися і маневрувати. Українські Сили оборони почали наступати раніше, ніж вимкнули Starlink у росіян, але це також сприяло сповільненню окупантів.

Яка ситуація на інших ділянках фронту?