ЗСУ пішли в контратаку на одному з напрямків фронту

Збройні Сили України проводять контратакувальні та штурмові дії на Олександрівському напрямку. Це не дає ворогу просунутися в бік Дніпропетровщини.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Читайте також Наступ жорстко зупинили: військовий розкрив, в яку безвихідь потрапили росіяни

Яка ситуація на Олександрівському напрямку?

Він зазначив, що ситуація доволі непроста. Однак, українські бійці продовжують активні бойові дії, аби не дати окупантам просунутись в бік Дніпропетровської області.

Там ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності,

– заявив Волошин.

Головна мета росіян – вийти до селища Покровське та безпосередньо наблизитися до кордонів Дніпропетровської області.

Яка загальна ситуація на фронті?