ЗСУ пішли в контратаку на одному з напрямків фронту
- Збройні Сили України проводять контратаки на Олександрівському напрямку.
- Ситуація на цьому напрямку складна, але українські бійці продовжують активні бойові дії, щоб стабілізувати обстановку.
Збройні Сили України проводять контратакувальні та штурмові дії на Олександрівському напрямку. Це не дає ворогу просунутися в бік Дніпропетровщини.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Яка ситуація на Олександрівському напрямку?
Він зазначив, що ситуація доволі непроста. Однак, українські бійці продовжують активні бойові дії, аби не дати окупантам просунутись в бік Дніпропетровської області.
Там ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності,
– заявив Волошин.
Головна мета росіян – вийти до селища Покровське та безпосередньо наблизитися до кордонів Дніпропетровської області.
Яка загальна ситуація на фронті?
За оцінкою Інституту вивчення війни, на фронті тривають інтенсивні бої без великих проривів. У Сумській області російські групи мають локальні просування, але без зміни лінії фронту. На півночі Харківської області тривають атаки, ситуація складна, проте без підтверджених здобутків.
Найзапекліші бої – на Донеччині, зокрема біля Костянтинівки та Покровська. ЗСУ відновили окремі позиції в районі Гришиного, тоді як російські війська продовжують тиснути й проводити штурми малими групами.
На півдні суттєвих змін немає. Біля Гуляйполя та Оріхова ворог активізував атаки й дрони, але без просування. На Херсонському напрямку – лише обмежені бої без змін позицій.