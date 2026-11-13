Рада поновила виплати Дубінському у СІЗО – той отримав вже 3, 4 мільйона гривень, – "Схеми"

Верховна Рада відновила виплати народному депутату Олександру Дубінському, який майже три роки перебуває під вартою за підозрою в державній зраді. Із липня до жовтня 2026 року він отримав із бюджету понад 3,4 мільйона гривень.

Про це повідомляють "Схеми".

Що відомо про поновлення виплат Дубінському?

Як з'ясували журналісти, виплати поновили після звернення самого Дубінського. Він попросив парламент нарахувати йому зарплату, кошти на депутатську діяльність і компенсацію за невикористану відпустку.

Регламентний комітет Верховної Ради розглянув це питання в липні. Його голова Сергій Кальченко пояснив, що зарплату та компенсацію за відпустку депутату не можуть виплачувати за час перебування під вартою.

Однак кошти на виконання депутатських повноважень, які становлять близько 200 тисяч гривень на місяць, нараховують незалежно від того, чи може парламентар фактично працювати.

Усі присутні члени комітету погодилися з таким трактуванням і проголосували одноголосно.

Уже за три дні парламент почав перераховувати гроші Дубінському.

Загальна сума виплат за чотири місяці перевищила 3,4 мільйона гривень. Крім того, він отримав одну зарплатну виплату в розмірі 2,5 тисячі гривень.

Що відомо про справи Дубінського

У листопаді 2023 року СБУ повідомила Дубінському про підозру в державній зраді та участі у злочинній організації, яку, за даними слідства, створило російське ГРУ. Її метою нібито було розхитування ситуації в Україні та дискредитація держави за кордоном.

Після цього суд відправив депутата під варту.

Згодом він отримав нові підозри, зокрема в антиукраїнській діяльності та організації незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Дубінський заперечує свою провину.