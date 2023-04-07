СБУ взялася за "політолога" Медведчука: той переконував, що Росія до осені захопить Україну

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "політологу" Медведчука Олександру Лазарєву. Він після 24 лютого втік за кордон.

До повномасштабного вторгнення він був постійним "експертом" на ефірах підсанкційних каналів "Наш", Zik, NewsOne, "112" і russia today. Ба більше, навіть виступав у студії пропагандистки Скабєєвої.

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Що відомо про підозру Лазарєву

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за державну зраду, а також порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками,

– повідомили в СБУ.

Там встановили, що Лазарєв ще до початку повномасштабного вторгнення:

входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія;

займався "розкруткою" медійних образів поплічників Кремля, допомагав їм просувати ворожі наративи в інформаційному просторі;

у коментарях виправдовував агресивну політику Росії, бойові дії на Сході України називав "громадянською війною".

Через деякий час після втечі з України оселився в Криму та приєднався до найближчого оточення Аксьонова. Наразі Лазарєв допомагає російському "главі" Криму в проведенні ворожих інформаційних кампаній на півострові.

Лазарєв постійно поширював пропаганду Кремля / Скриншоти 24 Каналу

Заявляв про "нацизм в Україні"

У Офісі Генпрокурора розповіли, що Олександр Лазарєв народився у Хмельницькій області. Він ще до 24 лютого 2022 року:

активно допомагав Росії в проведенні підривної діяльності;

виконував завдання російських кураторів – готував і публікував у соціальних мережах деструктивну пропаганду з проросійськими поглядами;

як "політолог" брав участь у різних політичних шоу, в тому числі – на російських телеканалах.

У своїх публікаціях та виступах підозрюваний поширював російські наративи про "нацизм в Україні", пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності нашої держави. Політолог переконував свою аудиторію у помилковості зовнішньої політики України, орієнтованої на євроінтеграцію,

– розповіли в прокуратурі.

Ба більше, російська пропаганда активно поширювала ці матеріали в інтернеті та соцмережах.

За даними Офісу Генерального прокурора, Лазарєв завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України, допоміг представникам Росії в підривній діяльності проти України.

Що ще відомо про Лазарєва

Згідно зі статтями обвинувачення, Лазарєву загрожуєз конфіскацією майна.

Олександр Лазарєв народився 11 березня 1994 року у Хмельницькій області. Він внесений у базу "Миротворця" за:

антиукраїнську пропаганду;

заперечення російської агресії;

маніпуляцію суспільно значущою інформацією;

участь в антиукраїнських інформаційних провокаціях.

Варто додати, що Лазарєв навіть їздив до пропагандистки Скабєєвої. Там він цинічно брехав, що нібито частина українського істеблішменту "говорить" про те, що "до осені Росія захопить Україну".

Варто додати, що Олександра Лазарєва помічали у піарі проросійських Віктора Медведчука, Анатолія Шарія та "Партії Шарія".