Арестович образив студентів, які зірвали його лекцію у КНЕУ: соцмережі йому відповіли

12 квітня 2023, 17:08
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Заплановану лекцію Олексія Арестовича у КНЕУ скасували через одіозність спікера. У відповідь він образив студентів. Соцмережі не змовчали. "Провидцю 2 – 3 тижні" потужно відповіли.

Арестович мав "вєщати" у Київському національного економічному університеті. Водночас студенти виступили проти такого заходу. Його оперативно скасували, інформує 24 Канал. 

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Правління Студентської академічної Ради різко засудило запрошення одіозного спікера. Там наголосили, що такі люди "несуть загрозу консолідації українського суспільства".

Арестович образив студентів

У відповідь Арестович почав ображати студентів. Він викотив довжелезний пост, у якому заявив, що представники "хороброї та звитяжної нації" виявляються зборищем "с**кунів" та обізвав студентів "комсомольцями". Арестович розповів, як його просили виступити у виші та наголосив, що молодь для нього – "святе".

Соцмережі відреагували та нагадали, хто такий Арестович

Соцмережі відреагували на ганебний допис одіозного колишнього позаштатного радника Офісу Президента. 

 


Як соцмережі реагують на зашквар Арестовича / Скриншот 24 Каналу


 

Не оминули люди й інший інфопривід / Скриншот 24 Каналу


 

Соцмережі відреагували на зашквар Арестовича / Скриншот 24 Каналу

 

Українці захоплюються студентами / Скриншот 24 Каналу


 

Як соцмережі реагують на зашквар Арестовича / Скриншот 24 Каналу

Схоже, запрошень виступити у вищих навчальних закладах Арестович більше не отримає. Медійний простір також починає очищуватися від провидця. 

Автор: Мар'яна Бекало