Загинув "на полі бою за світло": ексголові Укренерго Брехту просять надати звання Героя України

Українці просять президента присвоїти звання Героя України колишньому главі Укренерго Олексію Брехту. У відповідній петиції йдеться про те, що він загинув, виконуючи завдання "на полі бою" за світло.

Про це написала авторка петиції Світлана Дубас-Веремієнко.

Чому Олексію Брехту хочуть надати звання Героя України?

На сайті петицій до президента України просять надати звання Героя України колишньому очільнику Укренерго та енергетику, який загинув під час роботи. Він з колегами цілодобово працював на одній з підстанцій, щоб повернути жителям світло після цинічних російських обстрілів. Під час виконання роботи Олексія Брехта, на жаль, уразило струмом.

Я щиро впевнена, що людина, яка віддала життя за те, щоб мільйони українців мали тепло та світло в оселях, заслуговує на найвищу державну нагороду та увічнення свого імені в топоніміці столиці України,

– написала пані Світлана.

Станом на ранок 26 січня петиція зібрала 986 підписів. На те, щоб набрати необхідні 25 тисяч голосів, є ще 88 днів.

Що відомо про Олексія Брехта?

Олексій Брехт загинув під час роботи з відновлення електропостачання – на об'єкті його уразило струмом. Він особисто керував усіма процесами, ухвалював креативні технічні рішення, щоб знищені об'єкти знову могли повернути до роботи. У день своєї загибелі 47-річний Олексій Олександрович працював другу добу поспіль і чітко виконував професійні обов'язки.

Олексій Брехт присвятив енергетиці понад 25 років свого життя. Він був диспетчером, членом правління Укренерго й керівником національної компанії.