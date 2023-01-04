З якого переляку її називати журналісткою, – Данілов про пропагандистку Панченко

У четвер, 4 січня, СБУ відкрила кримінальне провадження проти колишньої ведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко. Усі зрадники рано чи пізно будуть покарані.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він також наголосив, що Панченко не гідна називатись журналісткою.

До теми Проти пропагандистки Діани Панченко розпочала розслідування СБУ

Як відреагував Данілов

Секретар РНБО пригадав випадок, коли в ефірі Савіка Шустера Панченко говорила: "якщо я терористка, то ви це доведіть".

З якого переляку ви називаєте її журналісткою? Вона – пропагандистка. Це зовсім інша професія. Ба більше, це людина, яка зрадила нашу країну ще за часів, коли вона працювала на каналах Медведчука. Канали були умовні. Це була суто пропаганда "русского міра",

– зазначив Данілов.

Він також наголосив, що Україна вже не буде такою, як раніше, адже не задля цього гинуть наші захисники та захисниці. За його словами, відповідні органи обов'язково покарають усіх зрадників, де б вони не були.

"Ви по нашій землі ходити не будете" – заявив Данілов.

Що відомо про справу Панченко