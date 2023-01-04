З якого переляку її називати журналісткою, – Данілов про пропагандистку Панченко
У четвер, 4 січня, СБУ відкрила кримінальне провадження проти колишньої ведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко. Усі зрадники рано чи пізно будуть покарані.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він також наголосив, що Панченко не гідна називатись журналісткою.
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Як відреагував Данілов
Секретар РНБО пригадав випадок, коли в ефірі Савіка Шустера Панченко говорила: "якщо я терористка, то ви це доведіть".
З якого переляку ви називаєте її журналісткою? Вона – пропагандистка. Це зовсім інша професія. Ба більше, це людина, яка зрадила нашу країну ще за часів, коли вона працювала на каналах Медведчука. Канали були умовні. Це була суто пропаганда "русского міра",
– зазначив Данілов.
Він також наголосив, що Україна вже не буде такою, як раніше, адже не задля цього гинуть наші захисники та захисниці. За його словами, відповідні органи обов'язково покарають усіх зрадників, де б вони не були.
"Ви по нашій землі ходити не будете" – заявив Данілов.
Що відомо про справу Панченко
- Пропагандистку підозрюють у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України. За даними слідства, сюжети Діани Панченко маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах Росії.
- Серед іншого, мова йде про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога. Пропагандистці Діані Панченко загрожує до 5 років в'язниці.
- Діана Панченко раніше працювала на телеканалах кума Путіна – Віктора Медведчука. Зокрема, NewsOne, 112 Україна та ZIK. 12 грудня вона заявила, що поїхала в тимчасово окупований Донецьк. Далі вже через декілька днів оприлюднила фільм з цього міста та захопленого росіянами Маріуполя.
- Окрім того, поширила свої "інтерв'ю" з полоненими росіянами українськими військовослужбовцями Сергієм Мироненком та Михайлом Швецом.
- Зауважимо, що Панченко неодноразово відзначалась, озвучуючи наративи російської пропаганди. Ще з 2014 року з її вуст лунало виправдання російської агресії проти України. В одному зі своїх інтерв'ю вона сказала, мовляв, "українці та росіяни – братні народи".
- Зауважимо, що Діана Панченко заявила: "Усім, хто говорить, що моя поїздка на Донбас – це нібито зрада, і водночас стверджує, що Донбас потрібно повернути в Україну готова посприяти в організації поїздки в Донецьк".