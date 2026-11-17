МАГАТЕ має намір призначити підсанкційного росіянина Олексія Ферапонтова керівником департаменту. МЗС України висловило протест, наголосивши, що причетним до окупації ЗАЕС посадовцям місце на лаві підсудних.

За заявою МЗС України, можливе підвищення заступника керівника Ростехнагляду Олексія Ферапонтова розцінюють як відверте потурання окупаційній політиці Кремля. До посадовця вже застосовано персональні українські санкції згідно з указом президента від 12 лютого 2023 року.

Що відомо про можливе призначення Ферапонтова

Українські дипломати наголосили, що кандидатура Ферапонтова категорично неприйнятна через його безпосередню участь у спробах легітимізувати захоплення Запорізької АЕС та поширити на станцію юрисдикцію російського регулятора. У відомстві нагадали про норми Статуту МАГАТЕ, які вимагають бездоганної доброчесності персоналу та повної незалежності керівництва від тиску держав.

Як повідомила міжнародна організація Greenpeace, кадрові зміни планують реалізувати під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні 18 – 20 листопада. Екологічна організація надіслала офіційне застереження урядам усіх 35 держав-членів Ради з вимогою заблокувати це призначення.

Природозахисники наголошують, що у квітні 2024 року Олексій Ферапонтов особисто відвідував окуповану атомну станцію, а підпорядкований йому регулятор видавав незаконні російські ліцензії на реактори. Представники організації переконані, що робота представника агресора на керівній посаді завдасть нищівного удару по репутації агентства.

Якщо Рафаель Гроссі реалізує свій план призначити Ферапонтова на одну з найвищих посад у МАГАТЕ, це стане фактично винагородою для російської ядерної галузі за її атаки проти України. Ферапонтов безпосередньо причетний до злочинної російської окупації Запорізької атомної електростанції. Російська ядерна галузь відіграє центральну роль у військовій агресії Росії та навмисних атаках на українські атомні електростанції й електромережу,

– заявив старший спеціаліст із ядерних питань Greenpeace Україна Шон Берні.

Аналітики вказують, що фахівці Ростехнагляду та Росатому безпосередньо залучені до агресії, консультуючи військових Росії щодо цілей ударів по підстанціях живлення українських реакторів.

Конфлікт інтересів через амбіції в ООН

Особливу увагу правозахисники та МЗС України звертають на прагнення Рафаеля Гроссі очолити ООН. Оскільки Москва має право вето в Раді Безпеки ООН, залежність очільника МАГАТЕ від позиції російської сторони може спотворювати принципи нейтральності.

Призначення високопосадовця російської державної ядерної галузі означало б дати Кремлю саме те, чого він прагне. І це відбувається в той момент, коли Гроссі потребує підтримки Росії для реалізації своїх амбіцій стати наступним Генеральним секретарем ООН. Це неприпустимо. Призначення Ферапонтова може завдати серйозної шкоди авторитету посади генерального директора МАГАТЕ, суттєво підірвати довіру до його незалежності та послабити здатність Агентства ефективно реагувати на ядерну кризу в Україні, спричинену Росією,

– наголошує Шон Берні.

У листі Greenpeace нагадує про резолюцію Генасамблеї ООН 79/327, яка рекомендує посадовцям призупиняти поточні обов'язки під час участі у виборчих перегонах, щоб уникнути підозр у політичній залежності.

Нагадаємо, що вакансія заступника гендиректора та очільника Департаменту ядерної енергетики з'явилася у вересні після скандального відсторонення Михайла Чудакова. Тоді посадовця усунули через створення небезпечного робочого середовища та порушення внутрішніх правил агентства щодо заборони дискримінації.

Тим часом регулятори ядерної безпеки 38 країн 16 листопада закликали Росію припинити удари по енергосистемі України. Фахівці попередили про зростання ризику ядерної аварії, яка може одночасно зачепити 9 реакторів.