Навальний помер у російській в'язниці: яка причина смерті

Про смерть російського політика Олексія Навального повідомили у п'ятницю, 16 лютого. Йому, як стверджують росЗМІ, стало погано одразу після прогулянки.

Медики проводили реанімаційні заходи, але вони "не дали позитивних результатів". Як повідомляють у російських медіа, у російського політика відірвався тромб, інформує 24 Канал.

Дивіться також Навальний помер у колонії

Чому помер російський опозиціонер Олексій Навальний

Вдень 16 лютого Навальний вийшов на прогулянку. Після неї він відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши.

Відповідно до офіційної версії, одразу прибули медичні працівники установи, а також викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які результатів не дали. Зрештою, лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть російського опозиціонера.

В російських медіа повідомили, що причиною смерті начебто став тромб.

Причини смерті Навального мають з'ясувати медики,

– заявив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков.

Самі ж медики стверджують, що вони доїхали до колонії за 7 хвилин, а також 2 хвилини пішло на шлях до пацієнта.

За словами Пєскова, Путіну вже повідомили про смерть російського опозиціонера Навального.

Який стан здоров'я був у Навального напередодні: що відомо

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Водночас його адвокат заявив, що ще в середу його стан здоров'я був у нормі.

Адвокат Навального Леонід Соловйов відвідував Навального в середу – 14 лютого.

Адвокат російського політика заявив, що "за рішенням сім'ї Олексія Навального я взагалі нічого не коментую. Зараз розбираємось. Адвокат у Олексія був у середу. Все тоді було нормально".