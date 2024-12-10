Олексій Омельяненко: Разом з фондом "Надія" ми забезпечили ГУР сучасними РЕБами та БПЛА

Бізнесмен Олексій Омельяненко спільно з Благодійним фондом молодіжної ініціативи "Надія" та головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем продовжують підтримувати українських захисників.

Цього разу для Генерального управління розвідки Міністерства оборони України передали високотехнологічне обладнання, яке значно посилить спроможності наших воїнів. Потужну партію допомоги вручили особисто керівнику ГУР Кирилу Буданову.

До партії допомоги увійшли три безпілотні літальні апарати комплексного типу, які забезпечують ведення розвідки на оперативному та оперативно-тактичному рівнях, а також мультидіапазонний дрон для протидії ворожим засобам радіоелектронної боротьби.

Крім того, благодійники передали шість сучасних систем радіоелектронної боротьби з імерсійною системою охолодження, які підвищують ефективність операцій у складних умовах. А для забезпечення безперервної роботи техніки були надані десятки потужних зарядних станцій та антитепловізорні чохли «Луска» для захисту супутникового обладнання Starlink.

"Противник має перевагу в живій силі та техніці. Та наші захисники стійко стримують окупантів, завдаючи їм значних втрат. Наш фонд продовжить допомагати українським військовим до перемоги України. Ми визначили для себе місію — рятувати життя, і робимо усе можливе, аби якнайбільше наших героїв і героїнь повернулися додому живими і здоровими", — підкреслив голова наглядової ради фонду "Надія", перший заступник Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Олексій Омельяненко додав, що допомога військовим — це спільна справа всього українського народу:

"Наші герої-захисники невтомно боронять Україну. Наш обов’язок — забезпечити їх усім необхідним, аби вони могли продовжувати свою місію і наближати нашу перемогу".

Це не перша партія допомоги, яку Олексій Омельяненко, Валерій Дубіль та Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" передають українським захисникам. Зокрема, були надані евакуаційні автомобілі для транспортування поранених, супутникові системи Starlink для безперебійного зв’язку, потужні зарядні станції, які забезпечують автономну роботу техніки, а також тепловізори, дрони та інші засоби, необхідні хлопцям та дівчатам на передовій. Усе це допомагає військовим ефективно виконувати завдання та зберігати людські життя навіть у найскладніших умовах.

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