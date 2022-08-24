Ми не знаємо кількість загиблих цивільних, у Маріуполі – страшні цифри – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков оцінив втрати України у війні з росією. Глава Міноборони заявив, що росія завдали збитків на мільярди доларів, а про втрати в Маріуполі український уряд досі не знає.

Окупанти приховують інформацію щодо жертв у Маріуполі

Олексій Резніков заявив, що втрати Україні у війні з росією можна оцінювати з точки зору людського життя чи здоров'я, фінансів, кількості втраченого майна та інфраструктури.

До речі У перші дні війни Резніков відправив шойгу ультиматум про капітуляцію

Міністр наголосив, що Україна на полі бою втрачає своїх захисників та захисниць. Окрім того, за його словами, Україна втрачає життя цивільних громадян і дітей.

Ми не знаємо, скільки десятків тисяч загинуло в Маріуполі. Людей, простих мирних, коли його бомбардували,

– сказав Резніков.

Він підкреслив, що російські окупанти приховують інформацію щодо жертв у Маріуполі. Разом з тим, Резніков нагадав, що в мерії Маріуполя "звучали страшні цифри".

До уваги. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що в Маріуполі загинуло близько 22 тисяч людей

"Я боюсь уявити (втрати – 24) у кількісному складі. А в грошах це шалені суми – мільярди доларів", – сказав Олексій Резніков.

Він наголосив, що росія як уряд, країна та нація будуть платити Україні репарації не одне покоління. За його словами, росіяни будуть сплачувати цей борг, як "нащадки фашистів гітлерівської Німеччини сьогодні сплачують борг".

Що ще відомо про втрати України

Головнокомандувач ЗСУ назвав втрати України у війні з росією. Він заявив, що у війні з росією беруть участь не лише військові та ті, хто взяли до рук зброю, але й не винні діти.

Залужний зазначив, що вони, можливо, входять до майже 9 тисяч героїв, які загинули. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що діти мають рости у захисті, абсолютній безпеці та відчутті, що майбутнє – обов'язково є.

У серпні радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що Україна щоденно втрачає близько 30 – 50 героїв. Він зауважив, що Україна втрачає менше військових на фронті у порівнянні з даними, які озвучувалися у червні.

До уваги – Резніков розповів, скільки російських військ в Україні: дивіться відео