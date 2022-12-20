Для конкретної операції, а не повної перемоги: Резніков уточнив заяву Залужного про зброю
Міністр оборони України прокоментував заяву Залужного про кількість зброї, яка потрібна Україні. Він заявив, що Головнокомандувача ЗСУ не так зрозуміли.
Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи 300 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зауважив, що для нього це лише черговий день спротиву проти окупантів. І це на 1 день ближче до перемоги. При цьому він уточнив заяву Валерія Залужного про необхідну кількість зброї, пише 24 канал.
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Для повної перемоги над ворогом потрібно значно більше зброї
В ефірі єдиного телемарафону телеведучий запитав у Олексія Резнікова, чи реально Україні отримати кількість зброї, заявленої Залужним.
На що міністр оборони заявив, що "не всі його правильно дочитали". Резніков сказав, що Залужний назвав цю цифру для конкретної операції, а не для повної перемоги над ворогом.
Він сказав, що я можу перемогти в цій війні в цілому. А окремо назвав цю цифру потреб для конкретної операції. Це перемога в одній конкретній операції,
– сказав Резніков.
При цьому він зауважив, що ці цифри реалістичні разом з партнерами та потужностями українського виробника. Але для повної перемоги, тобто для деокупації українських територій у межах міжнародно-визнаних кордонів станом на 1991 рік, потрібно більше техніки та озброєння.І Україна говорить про це міжнародним партнерам.
Що сказав Залужний
- Валерій Залужний сказав, що Україна наразі не має ресурсів проводити нові великі операції, проте все ж командування зараз працює над однією.
- Також він перелічив кількість техніки й після цього додав, що тоді, ймовірно, буде реально вийти на рубежі 23 лютого.
- "З такими ресурсами я не можу проводити нових великих операцій, хоча ми зараз працюємо над однією. Вона вже йде, але ви її ще не бачите. Ми використовуємо набагато менше снарядів.Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу це зробити з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж потрібно", – сказав він.
- Проте деякі ЗМІ подавали цю інформацію так, начебто Залужний сказав, скільки зброї потрібно, щоб перемогти Росію. Хоч українська сторона неодноразово говорила, що перемога – це звільнення всіх українських територій у міжнародно-визнаних кордонах, тобто включно з окупованими у 2014 році Кримом, Донецьком та Луганськом.