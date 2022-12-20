Для конкретної операції, а не повної перемоги: Резніков уточнив заяву Залужного про зброю

Міністр оборони України прокоментував заяву Залужного про кількість зброї, яка потрібна Україні. Він заявив, що Головнокомандувача ЗСУ не так зрозуміли.

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи 300 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зауважив, що для нього це лише черговий день спротиву проти окупантів. І це на 1 день ближче до перемоги. При цьому він уточнив заяву Валерія Залужного про необхідну кількість зброї, пише 24 канал.

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Для повної перемоги над ворогом потрібно значно більше зброї

В ефірі єдиного телемарафону телеведучий запитав у Олексія Резнікова, чи реально Україні отримати кількість зброї, заявленої Залужним.

На що міністр оборони заявив, що "не всі його правильно дочитали". Резніков сказав, що Залужний назвав цю цифру для конкретної операції, а не для повної перемоги над ворогом.

Він сказав, що я можу перемогти в цій війні в цілому. А окремо назвав цю цифру потреб для конкретної операції. Це перемога в одній конкретній операції,

– сказав Резніков.

При цьому він зауважив, що ці цифри реалістичні разом з партнерами та потужностями українського виробника. Але для повної перемоги, тобто для деокупації українських територій у межах міжнародно-визнаних кордонів станом на 1991 рік, потрібно більше техніки та озброєння.І Україна говорить про це міжнародним партнерам.

Що сказав Залужний