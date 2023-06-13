Копайте окопи й вбивайте якнайбільше окупантів, – Резніков розкрив перші прохання України

Олексій Резніков зауважив, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення країни-союзниці не були впевнені у перемозі України. Водночас мужність українців змусила їх змінити думку.

Міністр оборони зауважив, що Україна просила Stingers – переносні зенітно-ракетні комплекси. Що відповіли країни-союзниці, Резніков розповів в інтерв'ю.

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Спочатку західна допомога була різко урізана. Ми запитали: "Можна нам Stingers?" А нам сказали: "Ні, копайте окопи і вбивайте якнайбільше окупантів, поки все не закінчилося,

– наголосив Резніков.

Водночас українські захисники та захисниці продовжували і продовжують боротися. Україна отримує все більше зброї. Зокрема, мовиться про Leopard, Bradley, HIMARS ті ж Stingers.

Києву давали 3 дні

Раніше Резніков пояснив, чому після початку повномасштабного вторгнення Києву давали 72 години. Тоді країни-союзниці вважали, що це маленька радянська армія воюватиме з великою радянською армією.

"В такому сценарії, звісно, велика радянська армія придушить маленьку радянську армію. Ті ж самі стандарти, ті ж самі підходи, ті ж самі правила, але тут – більший масив людей і зброї, а там – менший",

– зауважив міністр.

Водночас ЗСУ – не радянська армія. Резніков наголосив, що Україна – "той Давид, який завалив Голіафа".