За невиконання наказу – розстріл: колишній вагнерівець розповів, як страчували його побратимів

Ні для кого не секрет, що ПВК "Вагнера" створена з ув'язнених росіян, тому вони славляться неабиякою жорстокістю. Однак застосовують її не лише до українців, а й до "своїх".

Про це в розслідуванні російського проєкту "Гулагу.нет" розповів колишній вагнерівець Олексій Савічев. Він, зокрема, наголосив, що командування розстрілювало своїх підлеглих, передає 24 Канал.

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Як карали за невиконання наказу

Савічев розповідає, що до кінця свого строку йому залишалось відсидіти три місяці в виправній колонії Воронежа. Колишній ув'язнений каже, що "пішов воювати, бо хотів змінити картинку". За його словами, до ПВК брали всіх, хто міг вбивати.

Після 30 років колоній та тюрем Савічева призначили командиром розвідгрупи. Він розповів, що за непідкорення наказу бійців зв'язували і віддавали ФСБ, а потім їх ніхто не бачив.

Крім того, були непоодинокі випадки, коли командування розстрілювало своїх підлеглих. Савічев заявив, що на власні очі бачив, як за раз стратили 70 людей.

Водночас він не зміг розповісти, з яких регіонів та колоній були розстріляні. Зазначає, що знав бійців лише за позивними. Однак здебільшого ув'язнені наголошували, що вони приїхали з Сибіру.

Особисто я знав людей 8. У них були позивні: "Костолом", "Серба", "Розумний", "Федерал", "Лоб", "Івовищ" … Наказ про розстріл віддавали "зверху". Від нас наказ віддав "Барвей",

– каже Савічев.

За його словами, ув'язнених страчували демонстративно: покликали усіх новоприбулих і розстріляли у них на очах.

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Які були "поблажки" перед смертю

Савічев розповідає, що у "Розумного" були "заслуги перед Вітчизною", тому перед смертю йому дозволили покурити. Колишній найманець нібито гарно проявив себе у селі Бахмутка перед Соледаром.

За словами Савічева, "Розумний" та ще двоє людей зайняли позиції і тримали їх, поки не підійшло підкріплення.

"Туди не послали ні "Ахмат", ні "ЛНР", ні "ДНР". Тільки ПВК відправили", – каже Савічев.

Як згодом він розповів, "Розумного" розстріляли через те, що він напився та взяв 5 ахматівців в полон. "Федерала" застрелили, бо він теж напився й хотів "завалити" командира, а "Серба" просто спав, але його теж розстріляли, бо був п'яний.