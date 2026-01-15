Майже три роки вважався зниклим безвісти: на війні загинув археолог Олексій Войтюк

У воїна залишилися донька та дружина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рівненський обласний краєзнавчий музей та археолога Андрія Бардецького.

Дивіться також У нас закінчуються люди, – волонтерка назвала, яких рішень потребує найважчий етап війни

Археолог Андрій Бардецький розповів, що 25 лютого 2022 року мала відкритися виставка за результатами сезону досліджень Олексія Войтюка. Однак науковець долучився до лав ТрО.

За словами Бардецького, перед початком війни Олексій був єдиним кваліфікованим реставратором і найбільш плодовитим польовим археологом на Волині, він щороку організовував виставки за результатами сезону досліджень.

Минуло майже три довгі роки від його зникнення безвісти під Бахмутом на Донеччині у 2023 році й лише зараз дружину, яка сама ростить малу доньку, сповістили про підтверджену загибель воїна.

Олексій Войтюк загинув на війні / Фото з соцмереж Рівненського обласного краєзнавчого музею

Наша гордість і наш лицар – археолог від Бога, талановитий реставратор, захопливий музейник, відомий науковець, вірний колега й друг, мужній і сміливий Захисник України Олексій Войтюк повертається на щиті,

– написали представники музею.

Там додали, що це жахлива, болюча й непоправна втрата для сім’ї Олексія, для всієї музейної спільноти, для культурної спадщини, історії та науки України. А також висловили щирі співчуття рідним і близьким, друзям та колегам полеглого Героя.

Втрати України у війні: останні новини