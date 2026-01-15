Майже три роки вважався зниклим безвісти: на війні загинув археолог Олексій Войтюк
- Олексій Войтюк, археолог та реставратор з Рівного, загинув на війні під Бахмутом.
- З 2023 року його вважали зниклим безвісти, у чоловіка залишилися донька та дружина.
На фронті під Бахмутом загинув археолог, реставратор та науковець з Рівного Олексій Войтюк. З 2023 року його вважали зниклим безвісти.
У воїна залишилися донька та дружина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рівненський обласний краєзнавчий музей та археолога Андрія Бардецького.
Що відомо про Олексія Войтюка?
Археолог Андрій Бардецький розповів, що 25 лютого 2022 року мала відкритися виставка за результатами сезону досліджень Олексія Войтюка. Однак науковець долучився до лав ТрО.
За словами Бардецького, перед початком війни Олексій був єдиним кваліфікованим реставратором і найбільш плодовитим польовим археологом на Волині, він щороку організовував виставки за результатами сезону досліджень.
Минуло майже три довгі роки від його зникнення безвісти під Бахмутом на Донеччині у 2023 році й лише зараз дружину, яка сама ростить малу доньку, сповістили про підтверджену загибель воїна.
Олексій Войтюк загинув на війні / Фото з соцмереж Рівненського обласного краєзнавчого музею
Наша гордість і наш лицар – археолог від Бога, талановитий реставратор, захопливий музейник, відомий науковець, вірний колега й друг, мужній і сміливий Захисник України Олексій Войтюк повертається на щиті,
– написали представники музею.
Там додали, що це жахлива, болюча й непоправна втрата для сім’ї Олексія, для всієї музейної спільноти, для культурної спадщини, історії та науки України. А також висловили щирі співчуття рідним і близьким, друзям та колегам полеглого Героя.
Раніше Росія забрала життя 56-річного Анатолія Савчука з Волинської області, який до останнього подиху залишався вірним присязі та своєму народові. Життя оборонця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 11 січня 2026 року в Донецькій області.
У цьому ж регіоні зупинилося серце військового з Тернопільщини Павла Ящищака. До служби на фронті чоловік працював на регіональному телебаченні. На початку повномасштабної війни він долучився до українського війська та служив у першому батальйоні 105-ї окремої бригади тероборони ЗСУ.