На фронті загинув оператор БпЛА Олексій Якубенко

Російське вторгнення продовжує забирати життя українців. На війні загинув оператор FPV-дронів Олексій Якубенко.

Військовий був родом із Нікополя, що на Дніпропетровщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресофіцера 128-ї бригади тероборони "Дике Поле" Олександра Курбатова.

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Що відомо про Олексія Якубенка

Олексій Якубенко вирішив піти на фронт, щоб захищати рідний Нікополь та став успішним оператором FPV-дронів.

До 128-ї бригади ТрО "Дике Поле" військовий прибув наприкінці 2023 року і до березня 2025-го перебував на бойових позиціях у Донецькій області.

Півтора року він воював у степах Донеччини на межі з Дніпропетровською областю. Коли його перевели до всієї бригади на Запорізький напрямок, він вирішив повернутися до тієї ділянки фронту, яку знав ідеально, і перевівся до іншої бригади. Він щось постійно знімав на відео, монтував, фотографував,

– розповідає пресофіцер бригади.

А також додає, що через це військові називали Олексія "режисером". За словами Курбатова, він був фаховим психологом. У війську чоловіку пропонували працювати за фахом, але військовий вирішив залишитися на посаді оператора БпЛА.

Олексій загинув у перший бойовий вихід в іншій бригаді, до якої вирішив перевестися.

До слова, раніше на фронті загинув оператор дронів з Рівненщини Андрій Карась. Життя військового обірвалося в боях на Курщині під час захисту України.