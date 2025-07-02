Олексія Чернишова не відсторонили від посади віцепремʼєра та міністра нацєдності, – рішення ВАКС

Олексія Чернишова не відсторонили від посад віцепремʼєра та міністра національної єдності. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про рішення ВАКС щодо справи Чернишова

Чернишов, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та хабарництві в особливо великому розмірі, поки що залишається на посаді віцепрем’єра та міністра національної єдності. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.

До слова, 27 червня суд призначив Чернишову заставу у розмірі 120 мільйонів гривень. Проте, як повідомив його адвокат, кошти наразі не внесені, а захист готує апеляцію. Своєю чергою НАБУ попередило, що подаватимуть клопотання про тримання під вартою, якщо підозрюваний не внесе заставу протягом пʼяти днів з дня рішення суду.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що влада планує ліквідувати Міністерства національної єдності. Наразі остаточного рішення немає, але також можливе приєднання міністерства до іншої структури.