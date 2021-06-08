Доля досі невідома: зниклого начштабу морської охорони Черткова шукають уже тиждень

Начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков зник 1 червня. Його пошуки наразі не принесли результату, але ні на день не припинялися.

Як розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі 24 каналу, пошуки Черткова продовжуються. Наразі пішла восьма доба з часу, як він зник.

Нагадаємо В Одесі безслідно зник начальник штабу Морської охорони Олексій Чертков

Черткова шукають тиждень

Від 1 червня і до нині шукати Олексія Черткова не припиняли. Втім, ніякої нової інформації щодо його зникнення чи місця перебування наразі немає.

Пошуки продовжуються: як силами Державної прикордонної служби, так і правоохоронними органами. За нашим повідомленням інформацію до єдиного реєстру розслідувань. Зараз він перебуває у списку осіб, яких шукають,

– розповіли у ДПСУ.

Олексій Чертков, який є начальником штабу морської охорони ДПСУ, близько 6:30 1 червня вийшов на роботу з дому на вулиці Грушевського в Одесі.

Однак до робочого місця чоловік так і не дійшов. Відтак про це повідомили правоохоронців, які почали пошук Олексія Черткова.

Дружина повідомляла, що він повернувся

У ЗМІ 2 червня з'явилася інформація про те, що Олексій Чертков здоровий і неушкоджений повернувся додому. Як пізніше розповів головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов, таку інформацію нібито надала сама дружина Черткова.

Увечері дружина зателефонувала на службу і сказала, що Олексій з'явився і нібито повернувся додому. Втім, вона його не пустила. На місце приїхали прикордонники і поліцейські.

Вони перевірили записи камер спостереження і встановили, що Чертков насправді не повертався. Таким чином, інформація про знайденого Черткова не підтвердилася.