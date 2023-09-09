Засвітився вдома у російського олігарха: журналісти знайшли зятя екснардепа Червоненка у Женеві

Ексочільника управління Державної фіскальної служби в Київській області Олексія Кавиліна журналісти помітили у місті Женева у Швейцарії. Там він "засвітився" в маєтку російського олігарха В'ячеслава Кантора.

Як виявилося Кавилін є також зятем колишнього народного депутата Євгена Червоненка. Він впродовж кількох місяців очолював міністерство транспорту і зв'язку.

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Кавиліна виявили вдома у російського олігарха

Журналістам у липні 2023 року вдалося зняти на відео, як Кавилін йде до маєтку Кантора у Женеві. На кадрах можна побачити, що українця ніхто не зустрічає, тому автори розслідування припустили, що він йде до маєтку так, ніби до себе додому.



Кавиліна помітили у Женеві вдома у російського олігарха / Скриншот із відео

Згодом журналісти-розслідувачі запитали Кавиліна, чи був він 17 липня в Женеві, в маєтку російського олігарха Вячєслава Кантора. Спочатку експодатківець відповів, що не пам'ятає, чи був того дня у Швейцарії, однак пізніше сказав, що це було неможливо.



Кавилін "не пам'ятає" чи був у Швейцарії вдома у російського олігарха / Скриншот із відео

Автори матеріалу також з'ясували, Кавилін від початку 2023 року п'ять разів виїздив за кордон, у тому числі за листами від ГУР МО. Як виявилося, його тестем є Євген Червоненко, який раніше був народним депутатом, а зараз, за даними джерел у спецслужбах, має стосунок до української розвідки.

Євген Червоненко був народним депутатом від партії "Наша Україна" експрезидента нашої держави Віктора Ющенка. Зокрема, екснардеп просував в українських медіа російські наративи, вважаючи, що російська армія не воювала на Сході України після 2014 року.

Тому журналісти вирішили спитати Червоненка щодо перебування його зятя у Швейцарії. Екснардеп відповів, що буцімто не допомагав своєму зятеві з виїздом і додав, що той "живе і працює в Україні".

Водночас він запитав журналіста про те, чому він не на фронті й додав, що не любить, коли "комусь заглядають у труси й на цьому роблять бізнес". Проте вже у процесі розмови Червоненко розповів, що з Кантором його "довгі роки" пов'язували стосунки.

Так, український політик зазначив, що був віцепрезидентом Європейського єврейського конгресу, який очолює Кантор, і відповідав там за безпеку. Також він згадав, що Кантор допомагав Україні під час Помаранчевої революції, зокрема, був позаштатним радником Віктора Ющенка на громадських засадах.

Російський олігарх Вячєслав Кантор підпав під санкції ЄС та Великої Британії у 2022 році. Він є власником найбільшої компанії у Росії з виробництва мінеральних добрив "Акрон".

Водночас Червоненко відмовився казати, де перебувають його донька й зять, пославшись на те, що вони дорослі люди. Крім цього, він не підтвердив, що служить у розвідці, сказавши, що служить у ЗСУ.

Журналісти також направили запит у ГУР щодо можливої служби Червоненка. В українській розвідці повідомили, що не можуть надавати імена тих, хто з ними працює.

Дочка Червоненка повернулася у Київ

За кілька годин до виходу розслідування про Олексія Кавиліна його дружина Олександра, яка є донькою екснардепа Червоненка, повідомила у своєму інстаграмі про те, що вона повернулася в Україну. До цього дня вона разом зі своїми дітьми перебувала у Женеві, куди переїхала після вторгнення Росії.

Півтора року життя між Києвом та Женевою, яка прихистила нас від початку війни та яку ми з дітьми щиро полюбили. Найкраща медицина, освіта для дітей, безпека, здебільшого виховані та толерантні люди. Але чекати на нашу перемогу ми будемо вже вдома,

– написала жінка.



Дружина Кавиліна Олександра повернулася в Україну / Скриншот УП

Станом на 9 вересня дружина Кавиліна видалила цей пост в інстаграмі. Варто зазначити, що раніше в інстаграмі жінка повідомляла, що її чоловік перебуває у Києві й нічого не сказала про його поїздки за кордон.