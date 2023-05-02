Виявили у несподіваному місці: у Москві затримали мільярдера і сина генерала зовнішньої розвідки

Напередодні у Москві затримали мільярдера Олексія Коротаєва. Сина генерала служби зовнішньої розвідки Росії правоохоронці спіймали за запитом Інтерполу. Розповідаємо, як вдалося його вичислити.

За даними росЗМІ, 27 квітня камера з системою розпізнавання облич на станції метро "Кутузовська" допомогла правоохоронцям. Завдяки їй виявили 36-річного Олексія Коротаєва, якого розшукував Інтерпол, передає 24 Канал.

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Звинувачують у шахрайстві

Інтерпол видав запит на арешт Коротаєва на прохання Швейцарії. Його вважають винним у шахрайстві, а також зловживанні довірою. Відповідне звинувачення висунули ще у липні 2022 року. Опісля ж фіксації камерою підземки, мільярдера затримала поліція й арештувала.

Що відомо про Каратаєва

Олексій Коротаєв – син генерала служби зовнішньої розвідки. Крім того, він фінансист, котрий упродовж тривалого часу мешкав у Швейцарії. Слід розуміти, що це не перший арешт для нього.

Так, у 2017 році Коротаєва вже звинувачували. Тоді йому інкримінували фінансові махінації, а також незаконне підписання чека на приголомшливі 18 мільйонів євро. Його відправили до в'язниці в ОАЕ на три роки. Правда, замість 36 місяців він відбув лише 6. Сплатив символічний штраф у розмірі 2 тисяч євро та покинув в'язницю.

Це ще не все. У США підозрюють компанію Коротаєва, зареєстровану на острові Маврикій. Існує припущення, що її використовують, щоб відмивати гроші силових структур Росії, представників енергетичного сектора, а також інших бізнесменів країни-агресорки.

Журналісти також зазначили, що його батько згадувався у показах колишнього міністра енергетики Росії Ігоря Юсуфова. Він коментував епізод з розстрілом російського бізнесмена Андрія Бурлакова.

За однією з версій, його прибрали через конфлікт, пов'язаний з контролем над європейськими суднобудівельними корабельнями. Їхніми реальними власниками міг бути Юсуфов. Спілкуючись з правоохоронцями, він розповів, що з загиблим його познайомив саме генерал СВР Олексій Коротаєв.