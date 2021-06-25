Суд у Росії дозволив екстрадувати в Білорусь учасника протестів: йому світить в'язниця

Московський обласний суд дозволив екстрадувати з Росії білоруського спортсмена та активіста Олексія Кудіна. На батьківщині його звинувачують в опорі силовикам під час протестів влітку 2020 року.

Як розповіла адвокатка Кудіна Марія Красова, суд у Москві відхилив скаргу на рішення про екстрадицію з Росії до Білорусі її підзахисного.

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Адвокатка наголосила, що збирається разом з Красовим готувати апеляцію на це рішення. Якщо це не подіє, доведеться звертатися до Європейського суду з прав людини.

У чому звинувачують Кудіна

У Білорусі відомий спортсмен та боєць MMA взяв участь в акції протесту влітку 2020 року, на якій "чинив опір співробітникам міліції". Як переконує слідство, під час бійки з міліцією Кудін побив трьох правоохоронців.

Водночас захист стверджує, що під час затримання він був "побитий, і що сліди жорстокого поводження зберігаються на тілі Олексія досі".

Кудіна затримали

Раніше Кудіна затримали в підмосковному Домодєдово за запитом Білорусії. Спортсмена помістили в СІЗО. Там він звернувся до російської влади спочатку за притулком, однак не отримав відповідь на це клопотання, а потім – за тимчасовим притулком.

У квітні 2020 року генпрокуратура Росії вирішила задовольнити запит про екстрадицію Кудіна на батьківщину. Він оскаржив це рішення в суді.

На батьківщині Кудіну загрожує до 5 років позбавлення волі.