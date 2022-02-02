Олексія Кулебу призначили головою Київської ОДА

Уряд 2 лютого призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації. Чиновник є першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Кулеба замінить на посаді губернатора Київщини Василя Володіна, якого Кабмін звільнив.

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Хто такий Олексій Кулеба

Чиновник працює в органах місцевого самоврядування з 2019 року. Спочатку він був директором департаменту благоустрою КМДА.

У 2021 його призначили на посаду першого заступника мера Віталія Кличка.

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