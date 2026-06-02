Олень Борис зробив перші кроки після перелому та аварії: як проходить його реабілітація

Олень Борис почав робити перші обережні кроки, спираючись на травмовану ногу. Після складного перелому та тривалого періоду виснаження тварина поступово відновлює рухливість завдяки лікуванню та догляду.

Фахівці сподіваються, що у просторому вольєрі Борис зможе повністю відновити м’язи та повернутися до нормального життя. Про це повідомляють у Wild Animals Rescue Center.

У якому стані перебуває олень Борис?

Тварина почала робити перші кроки, поступово спираючись на травмовану кінцівку, що стало важливим етапом у довготривалій реабілітації.

За словами команди центру, перелом у Бориса загоювався тривалий час, а через загальний виснажений стан у період порятунку м’язи травмованої ноги суттєво атрофувалися. Через це тварина довгий час не могла повноцінно ставати на кінцівку та потребувала постійного догляду.

Завдяки лікуванню, якісній годівлі та постійному догляду ми нарешті бачимо прогрес,

– повідомили у команді порятунку.

Зараз Борис перебуває у більш просторому вольєрі, де має змогу більше рухатися та перебувати на сонці. Це, за словами спеціалістів, є важливою частиною відновлення м’язів та повернення природної рухливості.

Олень Борис проходить реабілітацію: дивіться відео

Фахівці сподіваються, що подальша реабілітація дозволить тварині поступово зміцнити ногу та повністю відновитися. У центрі додають, що кожен такий прогрес є результатом тривалої та комплексної роботи команди, яка опікується постраждалими дикими тваринами.

Чому олень був травмований?

Олень Борис, який став справжньою зіркою соцмереж завдяки своїй довірливій поведінці, двічі потрапляв у дорожньо-транспортні пригоди на Рівненщині. Перша аварія сталася у березні, коли тварина раптово вибігла на дорогу і була збита автомобілем. Унаслідок цього у Бориса пошкодився пант – ріг, який ще не встиг окостеніти, і почав рости неправильно, небезпечно наближаючись до ока.

Згодом ситуація ускладнилася, і ветеринари були змушені планувати операцію, однак спочатку відкладали її через слабкий стан тварини та високі ризики наркозу. Під час транспортування до центру порятунку сталася ще одна аварія, що, на щастя, не спричинила нових серйозних травм.

Коли стан Бориса дозволив втручання, лікарі вирішили видалити небезпечний ріг, який вже знаходився на відстані менш ніж міліметр від ока. Операція була складною, адже існував ризик як великої кровотечі, так і того, що ослаблений організм не витримає наркоз.

Втручання пройшло успішно – без значної крововтрати, а тварина добре вийшла з анестезії. Після операції Борис залишився з одним рогом, але його стан стабілізувався, і він перебуває під наглядом ветеринарів.