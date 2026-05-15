Про стан здоров'я тваринки повідомив Центр порятунку диких тварин у власних соцмережах.

Що відомо про стан здоров'я оленя Бориса?

Спеціалісти зазначають, що незважаючи на слабкість оленя, він добре переніс наркоз, і операція пройшла майже без крововтрати.

Олень Борис потрапив у ДТП, яка сталася в березні. Внаслідок цього пант (неокостенілий, наповнений кров'ю ріг, покритий тонкою шкірою з вовною) оленя Бориса був пошкоджений і почав рости неправильно. Ветеринари були змушені видалити його через загрозу оку тваринки.

Операцію спершу відкладали, бо Борис був надто слабкий, щоб перенести наркоз. Проте ріг почав дуже швидко рости й ризики для тваринки збільшились. Коли оленя забрали в центр порятунку, пант був на відстані 6 міліметрів від ока, а перед операцією – менше ніж 1 міліметр.

Через цю небезпеку ветеринари прийняли рішення прооперувати оленя заради порятунку його життя.

Найбільше ми боялися анестезії, адже ослаблений організм міг просто не витримати наркозу, і була велика ймовірність, що Борис не прокинеться,

– розповіли в Центрі порятунку диких тварин.

Ще однією загрозою була кровотеча, якою зазвичай супроводжується видалення панта. Проте операція пройшла майже без крововтрати. Також Борис мав травмовану ногу. Але після обстеження ветеринари встановили, що перелом у суглобі вже зростається, тому втручання там не потрібне.

Ветеринари обіцяють зробити все можливе, аби допомогти Борису одужати та повернутися до свого звичного життя.

